秋冬精品「小廢包」TOP 9！CELINE老花愛心包萌翻天、香奈兒斷貨款回歸

文／美人圈

俗稱小廢包的「迷你包」從2019年席捲時尚圈至今依舊未停歇，不只外型精巧可愛，價格也相對好入手，以下就為大家帶來「2021秋冬精品迷你包推薦Top8」從Gucci Jumbo竹節包、Celine迷你Triomphe款款都是夢幻逸品，快來看看有沒有一眼就正中紅心的迷你包吧！

2021秋冬精品小廢包推薦1：Gucci Jumbo GG竹節迷你包

今年秋冬Gucci GG老花有了全新樣貌，眼光獨到的Gucci創意總監Alessandro Michele，特別將雙G Logo放大、包型縮小，點綴上竹節提把，揉合復古與現代元素，更顯反差萌，讓人好想一把抱到懷裡。

▲Gucci Jumbo GG竹節包Mini。（圖／BEAUTY美人圈）

2021秋冬精品小廢包推薦2：Gucci x BALENCIAGA「The Hacker project」提花鏈條短夾

近期話題爆棚的Gucci x BALENCIAGA「The Hacker project」系列，兩大品牌攜手合作大搞翻玩創意，這款提花鏈條短夾既可以當作錢包，搭配上鏈條又能斜揹化身迷你包，一次擁有兩種背法CP值太高！

▲GUCCI 提花鏈條短夾。（圖／Gucci、小紅書＠茶茶丸）

2021秋冬精品小廢包推薦3：Celine TRIOMPHE老花愛心包

Celine 2021秋冬季也推出多款新品，其中TRIOMPHE帆布心型迷你包更是立刻吸著小編眼球，萌翻天的愛心包身點綴TRIOMPHE老花、搭配焦糖色滾邊，宛如禮盒一般別緻小巧，一揹上身都讓人少女心快扛不住啦～

▲CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮HEART TAMBOUR手袋黃褐色。（圖／CELINE）

2021秋冬精品小廢包推薦4：Celine TRIOMPHE 凱旋門迷你包

另外，紅遍各大社群的還有這咖！2022早春系列的Celine TRIOMPHE 凱旋門迷你包，經典的方型包身就像是被多啦A夢的探照燈縮小，變成了超可愛的小方塊，中間仍依舊保留凱旋門金釦，容量雖然不大，但依舊可以放入卡夾與唇膏，日常揹出門恰到好處。

▲Celine TRIOMPHE 凱旋門迷你包。（圖／小紅書@lucinaaa）

2021秋冬精品小廢包推薦5：Loewe迷你柔軟小牛皮 Heel 掛包

可愛到過分的還有它！Loewe Heel迷你包～馬蹄外型搭配焦糖棕配色，自帶一股復古韻味，貼心附帶夾層可以輕鬆放入信用卡、交通卡，雖然裝不下手機但只少裝得了「可愛」成為各大時尚部落客人手一咖的美包。

▲Loewe 迷你柔軟小牛皮 Heel 掛包。（圖／小紅書＠Michellaccc）

2021秋冬精品小廢包推薦6：Dior 迷你BOOK TOTE 輕便袋

由DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri所設計的BOOK TOTE，儼然已成為近幾年當紅IT Bag，每每推出新品一定會引爆討論，2021秋冬BOOK TOTE變得更輕便迷你，換上一襲經典豹紋新衣，集率性、優雅於一身，揹出門肯定非常上相！

▲DIOR 迷你 DIOR BOOK TOTE 輕便袋(灰色 Mizza 刺繡)。（圖／DIOR）

2021秋冬精品小廢包推薦7：Chanel 牛仔迷你口蓋包

香奈兒2022春夏推出一系列夢幻配色包款，從嫩粉、淺綠到寶寶蘭應有盡有，其中最引人注目的則是這款牛仔迷你口蓋包，獨特的淺藍牛仔布材質有種視覺消暑的效果，而且就連皮穿鍊和小金球也點綴上淺藍元素，每一個細節都充滿巧思，值得小香迷細細品味。

▲Chanel 牛仔迷你口蓋包。（圖／Chanel）

2021秋冬精品小廢包推薦8：Chanel Kiss-Lock迷你包

自從人間香奈兒Jennie揹上Vanity Case出席活動後，香奈兒底下的各種迷你包、小香包詢問度瞬間飆升，其中這款Kiss-Lock迷你包曾在2020春夏亮相就瞬間被秒殺，而今年2021秋冬又再次驚喜現身，集經典元素菱格紋、皮穿鍊、奢華金扣、小金球於一身，揹出門回頭率超高，立刻成為街道上最亮眼的女孩。

▲Chanel Kiss-Lock迷你包。（圖／Chanel）

2021秋冬精品小廢包推薦9：Fendi 迷你款式SUNSHINE手提袋

Fendi SUNSHINE手提袋也是2021必敗IT Bag！迷你尺寸一共推出櫻花粉、白色、焦糖色，三款甜美又復古的配色，搭配琥珀玻璃提把，手拎、斜揹都是360度零死角的好看，讓你一揹出門就化身行走的「小可愛」！

▲Fendi 迷你款式SUNSHINE手提袋。（圖／FENDI、小紅書@小兔欣子、小紅書@luxe）

【延伸閱讀】



韓國女神同款包包推薦！惠利、華莎都被Prada Cleo圈粉，這款更是漂亮姐姐孫藝珍摯愛



2021「黑色星期五」精品包推薦！5大精品電商必買10款精品包，最低不到五折入手



大寫的美！香奈兒2022春夏「仙女粉」包款特搜，圓餅包太欠收，這款最低5萬元可入手



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。