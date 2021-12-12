fb ig video ETtoday search mobile

五款「絨毛球鞋」超保暖！Nike粉嫩拼接、Converse高筒寶寶藍太可愛

>

文／美人圈

氣溫突然驟降，換上暖暖的大衣，可別忘了腳也要保暖！近期各大運動品牌推出「絨毛」系列新品，今天編輯特蒐五款超保暖的「絨毛」鞋款，今年冬天為雙腳找一雙既保暖又充滿時尚感的鞋款吧～

2021保暖「絨毛鞋款」推薦1：Converse Converse Chuck Taylor All Star Lift ITR Cozy Utility

整雙都是採用絨毛材質，搭配上軟萌的寶寶藍色，搭配上同色的鞋帶，讓人忍不住下單帶回家～這雙是高筒、厚底增高的版型設計，視覺上拉長比例，直接無痛增高五公分，個子比較嬌小的女孩也超適合！另外，這次還將後標使用深一點的莫蘭迪藍色，為整體增加一點小巧思～

2021保暖「絨毛鞋款」推薦2：WMNS NIKE BLAZER MID '77

由多種層次的綠色拼接，結合草莓粉色塊與皮革、麂皮和尼龍布質拼接，彷彿就像女孩們愛的抹茶甜點配色般，十分俏皮可愛～鞋身內外採用不對稱拼接設計，就連Nike LOGO也是一粉一米的，只要簡單搭配就擁有高質感穿搭風格！鞋內襯及鞋墊皆使用舒適溫暖絨毛，在接下來冷冷的冬天，能讓雙腳保持溫暖，同時不失可愛感！

▲毛毛球鞋。（圖／美人圈）

▲WMNS NIKE BLAZER MID '77。（圖／小紅書＠不倒闭1747）

▲毛毛球鞋。（圖／美人圈）

▲WMNS NIKE BLAZER MID '77。（圖／sneakernews.com）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦3：Puma SCUFF

有沒有女孩也跟編一樣，每到冬天手腳就很容易冰冷！每天起床一離開溫暖的被窩，碰到冰冷的地板總是秒被冷醒！Puma這次推出超可愛的絨毛拖鞋，以柔軟的羊羔毛材質，搭配上米其林寶寶般的渾圓外型，整體可愛又有保暖性！選色則是超實搭、耐看的黑色、米白色，並以簡單的Puma標誌做綴飾。有了它以後，下床再也不用擔心碰到冰冷刺骨的地板了～

▲毛毛球鞋。（圖／美人圈）

▲Puma SCUFF。（圖／Puma）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦4：Vans Vault Authentic One-Piece VLT LX

將白格子換成絨毛材質，融合今年兩個流行的元素，格紋與泰迪熊毛絨，不會過於浮誇、不好搭配，反而穿上牛仔褲就展現隨意但不隨便的穿搭風格！且保持vans一貫的親民價位，非常適合小資女孩選購～另外，在鞋尾處還有可愛的滑板logo，是整雙鞋的一大亮點。

▲毛毛球鞋。（圖／美人圈）

▲Vans Vault Authentic One-Piece VLT LX。（圖／小紅書＠兔哥、小紅書＠棱棱冷冷愣愣）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦5：Adidas Originals FORUM BOLD

秋冬Adidas Originals經典鞋款FORUM，找來Blackpink拍設形象照！而Rosé就是穿上法藍絨厚底FORUM BOLD～使用了藍色與灰色系的配色，加上金屬三葉草logo，整體優雅卻帶有一絲前衛感！鞋面結合平滑皮革、合成磨砂革和柔軟絲絨材質，搭配上金屬感拉鍊細節為造型增添亮點～

▲毛毛球鞋。（圖／美人圈）

▲Adidas Originals FORUM BOLD。（圖／Adidas Originals）

【延伸閱讀】

NIKE x G-DRAGON權志龍聯名第二波！全新NIKE「KWONDO1」鞋款12月即將上市！

白鞋百搭又時髦！女星同款白鞋公開，趙露思、熱巴鞋款熱議，楊冪私下愛鞋Irene也愛穿

把秋天穿在腳上！2021必收超暖「燈芯絨鞋」，PUMA、Nike...復古風格重現90年代經典

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

 

關鍵字：

球鞋, 毛毛, 秋冬, 絨毛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕

最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕

周迅全身撞衫小16歲李聖經！驚現「一敗筆」輸了　網：直接穿老

周迅全身撞衫小16歲李聖經！驚現「一敗筆」輸了　網：直接穿老

《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅

《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭 邱澤罕吐感情觀：兩人不用轟轟烈烈，她幫我煮一碗麵就覺得超幸福 麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出 《魷魚》鄭浩妍自拍內衣照外流！　2千萬粉絲帳號「疑遭入侵」 這樣吃不發胖！營養師曝「宵夜熱量排行榜」 秋冬精品「小廢包」TOP 9！CELINE老花愛心包萌翻天、香奈兒斷貨款回歸 超準！2021年「最容易閃婚星座排行榜」，邱澤、許瑋甯竟都在榜內

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面