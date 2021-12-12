五款「絨毛球鞋」超保暖！Nike粉嫩拼接、Converse高筒寶寶藍太可愛

文／美人圈

氣溫突然驟降，換上暖暖的大衣，可別忘了腳也要保暖！近期各大運動品牌推出「絨毛」系列新品，今天編輯特蒐五款超保暖的「絨毛」鞋款，今年冬天為雙腳找一雙既保暖又充滿時尚感的鞋款吧～

2021保暖「絨毛鞋款」推薦1：Converse Converse Chuck Taylor All Star Lift ITR Cozy Utility

整雙都是採用絨毛材質，搭配上軟萌的寶寶藍色，搭配上同色的鞋帶，讓人忍不住下單帶回家～這雙是高筒、厚底增高的版型設計，視覺上拉長比例，直接無痛增高五公分，個子比較嬌小的女孩也超適合！另外，這次還將後標使用深一點的莫蘭迪藍色，為整體增加一點小巧思～

2021保暖「絨毛鞋款」推薦2：WMNS NIKE BLAZER MID '77

由多種層次的綠色拼接，結合草莓粉色塊與皮革、麂皮和尼龍布質拼接，彷彿就像女孩們愛的抹茶甜點配色般，十分俏皮可愛～鞋身內外採用不對稱拼接設計，就連Nike LOGO也是一粉一米的，只要簡單搭配就擁有高質感穿搭風格！鞋內襯及鞋墊皆使用舒適溫暖絨毛，在接下來冷冷的冬天，能讓雙腳保持溫暖，同時不失可愛感！

▲WMNS NIKE BLAZER MID '77。（圖／小紅書＠不倒闭1747）

▲WMNS NIKE BLAZER MID '77。（圖／sneakernews.com）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦3：Puma SCUFF

有沒有女孩也跟編一樣，每到冬天手腳就很容易冰冷！每天起床一離開溫暖的被窩，碰到冰冷的地板總是秒被冷醒！Puma這次推出超可愛的絨毛拖鞋，以柔軟的羊羔毛材質，搭配上米其林寶寶般的渾圓外型，整體可愛又有保暖性！選色則是超實搭、耐看的黑色、米白色，並以簡單的Puma標誌做綴飾。有了它以後，下床再也不用擔心碰到冰冷刺骨的地板了～

▲Puma SCUFF。（圖／Puma）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦4：Vans Vault Authentic One-Piece VLT LX

將白格子換成絨毛材質，融合今年兩個流行的元素，格紋與泰迪熊毛絨，不會過於浮誇、不好搭配，反而穿上牛仔褲就展現隨意但不隨便的穿搭風格！且保持vans一貫的親民價位，非常適合小資女孩選購～另外，在鞋尾處還有可愛的滑板logo，是整雙鞋的一大亮點。

▲Vans Vault Authentic One-Piece VLT LX。（圖／小紅書＠兔哥、小紅書＠棱棱冷冷愣愣）

2021保暖「絨毛鞋款」推薦5：Adidas Originals FORUM BOLD

秋冬Adidas Originals經典鞋款FORUM，找來Blackpink拍設形象照！而Rosé就是穿上法藍絨厚底FORUM BOLD～使用了藍色與灰色系的配色，加上金屬三葉草logo，整體優雅卻帶有一絲前衛感！鞋面結合平滑皮革、合成磨砂革和柔軟絲絨材質，搭配上金屬感拉鍊細節為造型增添亮點～

▲Adidas Originals FORUM BOLD。（圖／Adidas Originals）

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