fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕「馬頭壺鈴」曝光！用配件健身玩真的　美照拍到爽

>

▲HermèsFit愛馬仕風格演練場充滿活力，相當有意思。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）健身課開始了！繼東京、紐約之後，愛馬仕在台北舉辦HermèsFit，打造出活力滿滿的「風格演練場」，分為展覽與課程兩大區域，除了有超好拍的橘色健身器材、拳擊場，還有「真實的」運動課程，將愛馬仕的有趣與多元性徹底發揮。

▲HermesFit愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕在華山文創園區打造橘色的風格演練場。（圖／品牌提供，以下同）

HermèsFit在華山文創園區舉辦，別以為展覽區很嚴肅，從一進門的橘色置物櫃，就是健身房氣氛，其中幾格放置了愛馬仕的手環、絲巾、鞋履等配件，巧妙預告了風格演練場中會用上的道具，進入場內，一切真實又虛幻，壺鈴做成馬頭造型，而且真的有重量可以試試力氣，攀岩石用的是超大型愛馬仕鉚釘形狀，擺好姿勢、抬起頭看鏡頭，立刻拍出美照。

▲HermesFit愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲橘色置物櫃實際能用，也展示了美麗的配件。

沙包、拳擊場，同樣是拍到記憶體不足還想拍，戴上手套，先在各種絲巾圖案的沙包前打幾拳，接著上場，幻想自己是拳王，和朋友對打、自己擺拍都可以，絕對是超難得體驗。期間還不定時會有驚喜的表演可以欣賞，舞蹈、演唱都有可能，保證不冷場。

▲HermesFit愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲HermesFit愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕拳擊擂台、絲巾沙包，幻想自己是拳王。

▲HermesFit愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲馬頭形狀的壺鈴有各種重量。

另一區的健身課程，是來真的！可以拿著小皮件做體操，或是用絲巾做瑜伽，也有帽子平衡訓練、手環芭蕾等等，跟著教練動起來，想不到這些配件都能幫助健身，下次想購物，更有理由了吧！

愛馬仕是個相當有意思的品牌，除了傳承的歷史充滿故事、經典設計每一件都是夢幻逸品之外，品牌的精神中有許多趣味與童心，從HermèsFit就能看見。

►「FENDI精品貓熊」免費拿！台灣限定8款實用LINE貼圖登場

►愛馬仕又刷新拍賣史最貴紀錄！1429萬鱷魚皮鑲鑽凱莉包稱霸

【這些地方也超適合打卡拍美照】

BELLAVITA

BELLAVITA寶麗廣塲，每年耶誕佈置都有驚喜，因為疫情不能出國，乾脆把瑞士搬來台灣，在中庭呈現出滑雪夢幻場景，繽紛的空中纜車、雪地裡的針葉樹，還有遊客中心小屋，保證拍到手軟。

大江購物中心

大江購物中心打造的英式主題聖誕市集，倫敦經典紅色的造型巴士，四週佇立多座高度約4.6公尺、超過一層樓高且氣勢宏偉的莊園古典拱門，加上由萊美石材質排列而成、仿紅磚牆面搭配多款藝術造型燈飾，英國皇家衛兵、紅色電話亭等裝飾穿插其中，就像穿梭在英國街道。

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, HermesFit, 風格演練場, 健身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

吠陀占星12月運勢輪到「射手、雙魚」財運旺　處女年底順利脫單

吠陀占星12月運勢輪到「射手、雙魚」財運旺　處女年底順利脫單

星巴克12月連續30天首度「咖啡免費送」　數位活動全優惠品項曝光 周子瑜芭比粉裙下長腿太銷魂！　罕見「男友視角」洩成熟S曲線 營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」，紅白小湯圓竟是最低 《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」首播竟有兩集　先複習金句等著看 蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 失心瘋！哈利波特快閃店推全新學院周邊　來挑交換禮物絕不踩雷 超模搶穿「傘蜥蜴裝」竟是H＆M推出　莫莉找101忠狗拍大片帶貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面