愛馬仕「馬頭壺鈴」曝光！用配件健身玩真的　美照拍到爽

▲HermèsFit愛馬仕風格演練場充滿活力，相當有意思。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）健身課開始了！繼東京、紐約之後，愛馬仕在台北舉辦HermèsFit，打造出活力滿滿的「風格演練場」，分為展覽與課程兩大區域，除了有超好拍的橘色健身器材、拳擊場，還有「真實的」運動課程，將愛馬仕的有趣與多元性徹底發揮。

▲愛馬仕在華山文創園區打造橘色的風格演練場。（圖／品牌提供，以下同）

HermèsFit在華山文創園區舉辦，別以為展覽區很嚴肅，從一進門的橘色置物櫃，就是健身房氣氛，其中幾格放置了愛馬仕的手環、絲巾、鞋履等配件，巧妙預告了風格演練場中會用上的道具，進入場內，一切真實又虛幻，壺鈴做成馬頭造型，而且真的有重量可以試試力氣，攀岩石用的是超大型愛馬仕鉚釘形狀，擺好姿勢、抬起頭看鏡頭，立刻拍出美照。

▲橘色置物櫃實際能用，也展示了美麗的配件。

沙包、拳擊場，同樣是拍到記憶體不足還想拍，戴上手套，先在各種絲巾圖案的沙包前打幾拳，接著上場，幻想自己是拳王，和朋友對打、自己擺拍都可以，絕對是超難得體驗。期間還不定時會有驚喜的表演可以欣賞，舞蹈、演唱都有可能，保證不冷場。

▲愛馬仕拳擊擂台、絲巾沙包，幻想自己是拳王。

▲馬頭形狀的壺鈴有各種重量。

另一區的健身課程，是來真的！可以拿著小皮件做體操，或是用絲巾做瑜伽，也有帽子平衡訓練、手環芭蕾等等，跟著教練動起來，想不到這些配件都能幫助健身，下次想購物，更有理由了吧！

愛馬仕是個相當有意思的品牌，除了傳承的歷史充滿故事、經典設計每一件都是夢幻逸品之外，品牌的精神中有許多趣味與童心，從HermèsFit就能看見。

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【這些地方也超適合打卡拍美照】

BELLAVITA

BELLAVITA寶麗廣塲，每年耶誕佈置都有驚喜，因為疫情不能出國，乾脆把瑞士搬來台灣，在中庭呈現出滑雪夢幻場景，繽紛的空中纜車、雪地裡的針葉樹，還有遊客中心小屋，保證拍到手軟。

大江購物中心

大江購物中心打造的英式主題聖誕市集，倫敦經典紅色的造型巴士，四週佇立多座高度約4.6公尺、超過一層樓高且氣勢宏偉的莊園古典拱門，加上由萊美石材質排列而成、仿紅磚牆面搭配多款藝術造型燈飾，英國皇家衛兵、紅色電話亭等裝飾穿插其中，就像穿梭在英國街道。