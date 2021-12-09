今年秋冬必備的「5款外套」！皮衣一搭巨顯瘦、西外根本懶人救星

文／美人圈
天氣逐漸轉涼，每天外出總要披上一件外套才能安心出門~做為整套OOTD的門面，外套單品就顯得更為重要！這回編輯就為大家特搜5款韓妞秋冬衣櫃必備外套單品，跟著範本這樣挑選、這樣穿搭，絕對不會出錯，整條街道直接變成你的秋冬時裝伸展台。
2021秋冬必備外套單品1：西裝外套
推薦穿搭範本：西裝套裝 X 白襯衫 X 莫蘭迪藍內搭
身為懶人一族，衣櫃裡怎能少了西裝套裝呢？駝色、杏色、黑色都來一套放在衣櫃，就算瞌睡蟲發作，也能起床直接穿上，完全不用燒腦，如果想讓造型更進階，編輯也非常推薦以西裝外套、白襯衫、微高領上衣疊搭出層次感。
推薦單品：rather For Her 內袋刺繡拼色西裝外套、rather For Her腰帶調節打摺修身西裝褲
2021秋冬必備外套單品2：皮革外套
推薦穿搭範本：皮革外套 X 洋裝 X 及膝靴
秋冬就是專屬皮革的季節呀~今年的皮革外套剪裁更流行寬鬆、長版，比起以往的騎士皮衣更修飾身材，就算是肉肉女孩也能輕鬆駕馭，不怕勒緊肥肉。
韓妞最愛以皮衣外套搭配洋裝，在率性與甜美之間取得完美平衡，最後穿上長靴隱形蘿蔔腿，一瞬間看起來胸以下都是你的大長腿，出門約會穿這套絕對無敵！
2021秋冬必備外套單品3：泰迪熊外套
推薦穿搭範本：長版泰迪熊外套 x 針織上衣 or 帽T
軟綿綿的泰迪熊外套，光用肉眼看就覺得捎來一絲暖意，不過最怕穿起來超顯腫或是無法遮住屁股肉肉。
針對這兩點，編輯最推薦可以像Rosé和Jennie在愛迪達穿搭示範照一樣挑選長版款式搭配帽T帶出athflow style休閒風，或是只搭一件薄針織上衣避免上身看起來肉肉的，去蕪存菁才是穿搭泰迪熊外套的真理。
推薦單品：adidas Originals，絨毛長版外套、adidas Original，燈芯絨長褲、adidas Originals，FORUM BOLD W 厚底球鞋
2021秋冬必備外套單品4：小香風外套
推薦穿搭範本：小香風外套 X 寬版五分褲 X 長靴
超顯氣質的小香風外套，衣櫃裡絕對必敗一件！選擇墊肩款式，更能凸顯你的率性優雅，無論上班或是下班約會都能派上用場，剛剛好的厚度一年四季都百搭。
韓國穿搭部落客은아就非常喜歡以小香風外套搭配寬版五分褲，透過上窄下寬的組合與長靴，達到視覺顯瘦效果，梨形身材女孩也能安心駕馭，還有BTS成員 J-hope姊姊정지우也是小香風外套的忠實擁護者。
2021秋冬必備外套單品5：長版大衣
推薦穿搭範本：長版大衣 X 開襟針織衫
只要說到「長版大衣」就會立刻讓人聯想起韓國歐巴和歐膩，幾乎大家人手一件，但到底要怎麼穿才能最顯眼呢？仔細觀察可以發現，韓妞們最喜歡在裡面搭一件開襟針織衫，運用撞色或是拼色的效果，達到畫龍點睛的效果。
另外，小個子女孩則可以盡量挑選綁帶款，拯救五五身的遺憾。
【延伸閱讀】
9位女星「西裝外套」穿搭範本！申惠善穿出好比例，趙露思＆楊紫穿法遮肉、顯長腿