今年秋冬必備的「5款外套」！皮衣一搭巨顯瘦、西外根本懶人救星

天氣逐漸轉涼,每天外出總要披上一件外套才能安心出門~做為整套OOTD的門面,外套單品就顯得更為重要!這回編輯就為大家特搜5款韓妞秋冬衣櫃必備外套單品,跟著範本這樣挑選、這樣穿搭,絕對不會出錯,整條街道直接變成你的秋冬時裝伸展台。

2021秋冬必備外套單品1:西裝外套

推薦穿搭範本:西裝套裝 X 白襯衫 X 莫蘭迪藍內搭

身為懶人一族,衣櫃裡怎能少了西裝套裝呢?駝色、杏色、黑色都來一套放在衣櫃,就算瞌睡蟲發作,也能起床直接穿上,完全不用燒腦,如果想讓造型更進階,編輯也非常推薦以西裝外套、白襯衫、微高領上衣疊搭出層次感。

推薦單品:rather For Her 內袋刺繡拼色西裝外套、rather For Her腰帶調節打摺修身西裝褲

2021秋冬必備外套單品2:皮革外套

推薦穿搭範本:皮革外套 X 洋裝 X 及膝靴

秋冬就是專屬皮革的季節呀~今年的皮革外套剪裁更流行寬鬆、長版,比起以往的騎士皮衣更修飾身材,就算是肉肉女孩也能輕鬆駕馭,不怕勒緊肥肉。

韓妞最愛以皮衣外套搭配洋裝,在率性與甜美之間取得完美平衡,最後穿上長靴隱形蘿蔔腿,一瞬間看起來胸以下都是你的大長腿,出門約會穿這套絕對無敵!

2021秋冬必備外套單品3:泰迪熊外套

推薦穿搭範本:長版泰迪熊外套 x 針織上衣 or 帽T

軟綿綿的泰迪熊外套,光用肉眼看就覺得捎來一絲暖意,不過最怕穿起來超顯腫或是無法遮住屁股肉肉。

針對這兩點,編輯最推薦可以像Rosé和Jennie在愛迪達穿搭示範照一樣挑選長版款式搭配帽T帶出athflow style休閒風,或是只搭一件薄針織上衣避免上身看起來肉肉的,去蕪存菁才是穿搭泰迪熊外套的真理。

推薦單品:adidas Originals,絨毛長版外套、adidas Original,燈芯絨長褲、adidas Originals,FORUM BOLD W 厚底球鞋

2021秋冬必備外套單品4:小香風外套

推薦穿搭範本:小香風外套 X 寬版五分褲 X 長靴

超顯氣質的小香風外套,衣櫃裡絕對必敗一件!選擇墊肩款式,更能凸顯你的率性優雅,無論上班或是下班約會都能派上用場,剛剛好的厚度一年四季都百搭。

韓國穿搭部落客은아就非常喜歡以小香風外套搭配寬版五分褲,透過上窄下寬的組合與長靴,達到視覺顯瘦效果,梨形身材女孩也能安心駕馭,還有BTS成員 J-hope姊姊정지우也是小香風外套的忠實擁護者。

2021秋冬必備外套單品5:長版大衣

推薦穿搭範本:長版大衣 X 開襟針織衫

只要說到「長版大衣」就會立刻讓人聯想起韓國歐巴和歐膩,幾乎大家人手一件,但到底要怎麼穿才能最顯眼呢?仔細觀察可以發現,韓妞們最喜歡在裡面搭一件開襟針織衫,運用撞色或是拼色的效果,達到畫龍點睛的效果。

另外,小個子女孩則可以盡量挑選綁帶款,拯救五五身的遺憾。

