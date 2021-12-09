今年秋冬必備的「5款外套」！皮衣一搭巨顯瘦、西外根本懶人救星

文／美人圈

天氣逐漸轉涼，每天外出總要披上一件外套才能安心出門~做為整套OOTD的門面，外套單品就顯得更為重要！這回編輯就為大家特搜5款韓妞秋冬衣櫃必備外套單品，跟著範本這樣挑選、這樣穿搭，絕對不會出錯，整條街道直接變成你的秋冬時裝伸展台。

2021秋冬必備外套單品1：西裝外套

推薦穿搭範本：西裝套裝 X 白襯衫 X 莫蘭迪藍內搭

身為懶人一族，衣櫃裡怎能少了西裝套裝呢？駝色、杏色、黑色都來一套放在衣櫃，就算瞌睡蟲發作，也能起床直接穿上，完全不用燒腦，如果想讓造型更進階，編輯也非常推薦以西裝外套、白襯衫、微高領上衣疊搭出層次感。

推薦單品：rather For Her 內袋刺繡拼色西裝外套、rather For Her腰帶調節打摺修身西裝褲

2021秋冬必備外套單品2：皮革外套

推薦穿搭範本：皮革外套 X 洋裝 X 及膝靴

秋冬就是專屬皮革的季節呀~今年的皮革外套剪裁更流行寬鬆、長版，比起以往的騎士皮衣更修飾身材，就算是肉肉女孩也能輕鬆駕馭，不怕勒緊肥肉。

韓妞最愛以皮衣外套搭配洋裝，在率性與甜美之間取得完美平衡，最後穿上長靴隱形蘿蔔腿，一瞬間看起來胸以下都是你的大長腿，出門約會穿這套絕對無敵！

2021秋冬必備外套單品3：泰迪熊外套

推薦穿搭範本：長版泰迪熊外套 x 針織上衣 or 帽T

軟綿綿的泰迪熊外套，光用肉眼看就覺得捎來一絲暖意，不過最怕穿起來超顯腫或是無法遮住屁股肉肉。

針對這兩點，編輯最推薦可以像Rosé和Jennie在愛迪達穿搭示範照一樣挑選長版款式搭配帽T帶出athflow style休閒風，或是只搭一件薄針織上衣避免上身看起來肉肉的，去蕪存菁才是穿搭泰迪熊外套的真理。

推薦單品：adidas Originals，絨毛長版外套、adidas Original，燈芯絨長褲、adidas Originals，FORUM BOLD W 厚底球鞋

2021秋冬必備外套單品4：小香風外套

推薦穿搭範本：小香風外套 X 寬版五分褲 X 長靴

超顯氣質的小香風外套，衣櫃裡絕對必敗一件！選擇墊肩款式，更能凸顯你的率性優雅，無論上班或是下班約會都能派上用場，剛剛好的厚度一年四季都百搭。

韓國穿搭部落客은아就非常喜歡以小香風外套搭配寬版五分褲，透過上窄下寬的組合與長靴，達到視覺顯瘦效果，梨形身材女孩也能安心駕馭，還有BTS成員 J-hope姊姊정지우也是小香風外套的忠實擁護者。

2021秋冬必備外套單品5：長版大衣

推薦穿搭範本：長版大衣 X 開襟針織衫

只要說到「長版大衣」就會立刻讓人聯想起韓國歐巴和歐膩，幾乎大家人手一件，但到底要怎麼穿才能最顯眼呢？仔細觀察可以發現，韓妞們最喜歡在裡面搭一件開襟針織衫，運用撞色或是拼色的效果，達到畫龍點睛的效果。

另外，小個子女孩則可以盡量挑選綁帶款，拯救五五身的遺憾。

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