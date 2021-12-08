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秋冬「妝前乳」打造偽素顏必備！YSL、植村秀修飾暗沈毛孔

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文／美人圈

秋冬到來，雖然還是必須戴著口罩、但是微解封後底妝就是關鍵，不僅要清爽不沾黏、還有夠保濕，潤色防曬或妝前來取代粉底是好選擇，可以打造出偽素顏的裸妝感，今天一起看看2021秋冬潤色防曬、妝前新品推薦，專櫃、開架12款新品，筆記一下哪幾款是你的菜吧！

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：YSL 名模肌密光幻防護妝前乳 玫瑰粉／薄荷綠／羅蘭紫
8月上市

YSL在8月推出重量級妝前新品，以光感校色粒子打造濾鏡感，透過不同光源折射修飾暗沉、蠟黃、泛紅等瑕疵，針對不同膚況搭配三種天然植萃，搭配SPF50、PA++++的高防曬係數，單用就可以使肌膚明亮勻淨，珍稀的保養成分質地更加潤澤，一抹融入肌膚、幻化裸透光澤彷彿天生美肌般的自然透亮，當作妝前使用也可以讓後續底妝加倍服貼持久！​​​​

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲YSL 名模肌密光幻防護妝前乳，40ml。（圖／YSL）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：植村秀 無極限保濕妝前乳 粉色／紫色
8月上市

植村秀在8月也推出全新進化版本的保濕妝前乳，在色澤表現、質地、養膚配方上全面升級，運用濾鏡校色科技，，創造出最符合亞洲人膚色需求的粉色、膚色、紫色、透色等四種色澤，單擦即可讓膚色更加透明感，均勻明亮、改善蠟黃和暗沉膚色，感光粉末更是透過光線修飾毛孔、平滑肌膚，實現單擦就像開濾鏡的強大美肌效果，當作妝前也可增加底妝持妝效果！

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲植村秀 無極限保濕妝前乳30ml。（圖／植村秀）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：M·A·C 超持妝柔焦隱形露
9月上市

M·A·C針對戴口罩或是悶熱天氣下、最在意的毛孔問題及出油推出全新超持妝柔焦隱形露，特殊凝露質地會慢慢轉化為粉末，視覺上平滑肌膚、填平毛孔，搭配無油不致痘的天然保養成份及控油配方，更可以加強後續底妝持妝效果。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲M·A·C 超持妝柔焦隱形露，30ml。（圖／M·A·C）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳
9月上市

BOBBI BROWN在9月推出重量級底妝新品，添加冬蟲夏草及人蔘等多種養膚精華，質地輕盈好吸收，不僅為肌膚補充能量、保護肌膚，微微的潤色效果一抹立刻校正暗沈素顏、均勻明亮膚色，創造充滿水份卻不黏膩的絲絨膚觸，讓後續底妝更加服貼！

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，40ml。（圖／BOBBI BROWN）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：NARS 極霧柔光持妝露
9月上市

雖然進入秋冬、但是戴口罩之下還是怕出油的黏膩感，NARS推出全新持妝露就完美解決這個困擾！透過極輕盈的水感質地平衡妝前最重點的要求：保濕及控油，於臉部薄擦均勻、立即像是肌膚的吸油面紙，同時為肌膚補水，創造極霧、卻絲毫不乾澀的妝感。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲NARS 極霧柔光持妝露，30ml。（圖／NARS）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：RMK 毛孔柔霧隔離霜
11月上市

RMK在11月將推出全新隔離霜，添加全新「變形粉末」可以自由變化塑形，一抹彷彿與肌膚融為一體般形成均勻的薄膜、立即有感修飾在意的毛孔和痘疤等各種凹凸部位，打造無瑕光滑的膚質！另外巧妙的運用光感，襯托肌膚展現輕盈的明亮度，讓毛孔柔焦、展現勻淨透明感的肌膚。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲RMK 毛孔柔霧隔離霜。（圖／RMK）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：碧麗妃 妍植晶亮粧前乳
9月上市

碧麗妃全新妍植晶亮粧前乳添加獨家「光線折射粉末」，可以完美遮蓋斑點瑕疵，兼具遮蓋力和透光性，並由肌膚內引出原生光澤、添加紅潤氣色，妝前使用可以有裸妝般的的天生好氣色，當作妝前使用更可以讓後續底妝更服貼。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲碧麗妃 妍植晶亮粧前乳。（圖／碧麗妃）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：KOSE 雪肌精御雅 水艷恆耀飾底乳
10月上市

雪肌精在10月推出全新飾底乳，添加角質密著粉體，可以自然修飾暗沉及毛孔、膚色不均的瑕疵，讓肌膚更加平滑，打造澄淨明亮的膚質，並提升後續粉底液持妝度！

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲KOSE 水艷恆耀飾底乳，30g。（圖／KOSE）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：su:m37 甦秘 金萃極緻無痕黃金飾底凝露
9月上市

女神全智賢代言的品牌su:m37甦秘在今年9月也有新底妝！全新黃金飾底凝露堪稱是將底妝透亮度放到最大的妝前打底神器，保濕精華般的質地快速提升肌膚水潤柔軟度，上妝不起屑、提升粉底服貼度，其中肉眼可見24K金成份的「金箔粉粒」，輕抹瞬間隨著光線折射透出光澤，除了當作妝前、更可以妝後局部當作打亮使用。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲su:m37 甦秘 金萃極緻無痕黃金飾底凝露，30ml。（圖／su:m37）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：media 媚點 防曬無瑕粧前乳
9月上市

媚點全新防曬無瑕粧前乳開架討論度很高，一瓶修飾瑕疵、提亮膚色，妝前使用可以起到防曬、修飾毛孔細紋及斑點的效果，隱藏暗沉、膚色不均，添加保濕成分及防止脫妝的服貼粉末，不管是單擦打造偽素顏妝、或是後續疊加粉底都推薦！

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲media 媚點 防曬無瑕粧前乳，30g。（圖／media／屈臣氏）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：VISEE 瑩透光妍飾底乳
10月上市

VISEE全新飾底乳以多色珠光粒子可以瞬間提升臉部立體感，輕抹瞬間肌膚提亮，另外還添加毛孔遮飾粉體，有填補毛孔的柔焦效果，除了單擦就有修飾暗沈、肌膚瑕疵的效果之外，也可作為局部打亮或是妝前使用，讓後續底妝妝感更精緻。

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲VISEE 瑩透光妍飾底乳，30g。（圖／IG@visee_kose）

2021秋冬潤色防曬、妝前推薦：Za 油光Bye²清透隔離乳
8月上市

開架熱銷、號稱「擦的吸油面紙」的Za油光Bye²清透隔離乳於8月全新升級！將控油力、持妝力全面提升，添加油光吸附粉末，可以吸附肌膚多餘油脂、並有耐汗效果，單擦可以平滑毛孔、起到微微修飾膚色不均的效果，也可以當作妝前使用，就算戴口罩悶出油、悶出汗也不用擔心脫妝！

▲妝前乳。（圖／美人圈）

▲Za 油光Bye²清透隔離乳，25g。（圖／Za）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

底妝, 妝前乳, 秋冬

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