想要看起來年輕10歲，必做到這6件事　讓人生就像開外掛不會老

記者李薇／台北報導

每個女人都希望自己看起來比實際年齡年輕，但是又不想要做醫美讓自己的臉看起來太僵，因此要靠著生活的習慣讓肌膚看起來緊實細緻，建議可以透過6個方法，讓肌膚就像是開外掛，看起來年輕10歲。

1.做好防曬

這個是抗老的基礎，像是傘、外套、帽子等物理防曬不但要做好，防曬乳塗抹的化學防曬也要加強，確實做好防曬可以減緩肌膚的光老化，皺紋、曬斑也會降低減少。

2.透過食補加強

女人7分靠內調理，多喝一點養肝健脾的飲料，像是花茶、豆漿都是很有用的，多吃富含維他命C、維生素A的水果蔬菜，每天一顆蘋果、番茄或是胡蘿蔔等等，天天吃都對身體是很有效果的。

3.多運動

運動是天然的美容，可以緊緻肌肉，讓人更加耐老，特別是有氧運動，可以改善整個身體機能，讓血液循環更加快速，激發年輕的能量。

4.高質量睡眠

良好具有高質量的睡眠，是養神提氣色的方法，睡得好的人皮膚氣色都不會差，建議每天10點睡覺，早上7點多左右醒來，睡不好大多都是和心態有關係，維持良好的心態，穩定的情緒可以讓睡眠品質更提升。

5.心態健全

我們要學會和自己和解，特別是到一定的年齡，或多或少都會有一些經歷不順遂的狀況，建議去接受這世界上的事與願違，焦慮是偷走青春的小偷。

6.護膚保養

預防大於補救，做好護膚保養可以幫助肌膚達到抗老的效果，如果等到有皺紋了再想著去逆轉就會難很多，建議可以透過事先預防保養加強肌膚逆齡的關鍵。