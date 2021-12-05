戀愛中3件事情不要做　不親密無間、套用戀愛模板都是長久秘訣

文／Squid

很多人談了戀愛之後，遇到真正好的對象，都希望可以走得長長久久，但很多時候做的一些事情會傷害到彼此的感情，建議想要走長遠一定要遵循以下建議，這樣愛情才可以走得更加長遠，兩人感情也會更緊密。

1.不要親密無間

就是要保持距離、尊重彼此的邊界，踏破邊界就是感情破滅的開始，很多女生談戀愛之後，就什麼事情都想管著男友，但其實這樣很容易讓彼此的感情被消耗掉，一剛開始可能願意順從你，但久而久之之後，妳覺得他會受到妳的控制嗎？永遠跟他保持在一個恰到好處的距離，是愛情要長久的方式。

2.不要愛他勝過愛自己

每個人之間是有能量場的，很多人都會把男人看得比天還大，比自己還重要，總是犧牲自己，一味的成全對方，短時間內可能可以，但是長期下來感情走得不長遠，因為你一直在消耗自己、透支自己，妳的能量場就會越來越弱，到後來變成沒有失去自我的人，妳想，誰會愛一個沒有靈魂、失去自我的人。

3.不要套用別人的戀愛模板

很多人都喜歡把別人的戀愛模式套用到自己身上，別人男友送花、送禮物，自己男友沒送，就覺得天塌下來了，但其實每個人都有自己的戀愛方式，妳不喜歡自己父母總是拿別人家的孩子跟妳座比較，那就不要把戀愛模板套用在自己男友身上。