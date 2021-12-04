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YG彩妝師教7個隱藏版化妝小技巧！睫毛夾竟有這妙用

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▲▼ YG彩妝師教7個隱藏版化妝小技巧。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲有些「冷門」化妝小技巧，其實很實用。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導

化妝說難不難，但其中暗藏著許多小細節，一沒注意妝容就會顯得不夠精緻、達不到想要的效果。YG旗下擁有15年專業經驗的韓國明星化妝師朴東民近日就分享了7個許多人都不知道的「冷門」化妝技巧，這些隱藏版妙招不僅方便實用，連化妝新手都能輕鬆學會。

＃出門脫妝如何補救？

沾取防曬霜或護手霜，在脫妝部位輕柔打圈溶解殘妝粉底，用紙巾擦拭乾淨後，再重新用氣墊粉餅上妝。

▲▼ YG彩妝師教7個隱藏版化妝小技巧。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲將蜜粉與高光粉混合能幫助打造細緻底妝。（圖／翻攝小紅書@明星化妆师朴东民）

＃底妝沒有通透感？

取適量透明蜜粉和高光粉，用蜜粉刷混合後輕掃全臉，這樣會讓底妝自帶微閃效果，皮膚看起來就會細緻又通透。

＃睫毛膏總是沾到眼皮上？

將睫毛夾固定在眼皮上並露出睫毛，再刷上睫毛膏，就能輕鬆避免刷到上眼皮，也不會破壞整體眼妝。

▲▼ YG彩妝師教7個隱藏版化妝小技巧。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲定妝噴霧噴濕刷子再沾取眼影，就能成為「臨時眼線筆」。（圖／翻攝IG@makeupforeverkr）

＃眼線筆剛好用完了？

臨時找不到眼線筆或是手邊眼線筆用完了，可以拿定妝噴霧先噴濕細節刷，沾取黑色或深色眼影，再噴濕刷子一次，就能畫出顯色又自然的眼線。

＃想刷出根根分明的野生眉？

用頭髮定型液噴濕眉刷，再刷眉頭眉毛，營造毛茸茸的野生感。

＃眼影下手太重翻車？

眼睛不小心畫得太重時，先別急著卸掉，可以用刷子沾取淺米色眼影並抖掉餘粉，暈染眼影邊界，就能自然覆蓋原有顏色，還能打造眼影層次感。

＃想畫出媽生感腮紅？

在底妝前先用口紅點塗在頰彩區域並均勻拍開，不小心塗多了也沒關係，接著在上粉底或氣墊粉餅，就能打造出猶如天生好氣色的媽生感通透腮紅。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 技巧, 秘訣, 實用, 妙招

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