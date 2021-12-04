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最保暖「鯊魚頭外套」誕生！三潮牌重磅合作「迷彩羽絨衣」帥炸

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記者王則絲／台北報導

最近的天氣冷颼颼，非常需要一件羽絨衣來保暖。加拿大高端羽絨衣品牌Canada Goose近日迎來本年度最潮的三方聯名，攜手潮牌Concepts和BAPE（A BATHING APE）展開合作，推出經典迷彩圖騰的羽絨外套系列，其中大家熟悉的「鯊魚頭外套」也囊括在內，不過將會是你穿過最暖、最輕的鯊魚頭外套！同系列的「羽絨圍巾」更是又潮又Ｑ。

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE推出三方聯名系列。（圖／品牌提供）

Canada Goose與Concepts早已有多年的合作經驗，今年為雙方邁入第13年合作，不過這次特別盛大，因為同時還首度邀請日本潮牌BAPE加入聯名，潮上加潮的三方聯名系列就此誕生。

此次Canada Goose、Concepts與BAPE共同打造的全新系列，共推出三款外套，包括採用BAPE經典設計的「鯊魚頭外套」，外層以100%再生尼龍、包覆再生輕量羽絨面料製成，卓越保暖效果下，重量驚人的輕，而且還可以雙面穿著，一面為迷彩、一面為全黑，一件兩穿是不是超划算？

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／記者王則絲攝）

▲鯊魚頭外套。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

另外還有可對抗極地氣溫的派克外套，在Canada Goose招牌派克大衣上，於連帽、拉鍊、手臂處注入BAPE標誌性迷彩；以及運用Canada Goose經典Chillivack Bomber版型為基底，打造的迷彩風飛行員外套。三種款式皆有分為綠迷彩色與雪地迷彩色，特別推薦皮膚白皙的女孩，一定要試試看仙氣的雪地款，且服裝上皆可以發現，不只有Canada Goose經典的臂章，這次還多了Concepts與BAPE的專屬臂章，小巧思超可愛。

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲派克大衣。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲飛行員外套。（圖／品牌提供）

同時三方聯名系列亦有推出配件單品，像是「羽絨圍巾」便是由相同概念製成，一圍上立刻可以感受到溫暖；毛帽上頭的猿人頭標成為必入手亮點。全系列將於12月11日Canada Goose 信義新天地A9專櫃、網路販售。

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／記者王則絲攝）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／記者王則絲攝）

▲羽絨圍巾、雙面托克毛帽。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

Canada Goose, 加拿大鵝, Concepts, BAPE, A BATHING APE, 三方聯名, 羽絨外套, 鯊魚頭外套, 鯊魚頭, 迷彩

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