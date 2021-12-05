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星・變美／53歲伊能靜被讚防腐級凍齡！私房5招「不花錢」抗老祕訣

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▲▼ 53歲伊能靜5招「不花錢」抗老祕訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

▲伊能靜是圈內有名凍齡女星代表。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博

今年53歲的伊能靜堪稱是公認的凍齡女星代表，從好肌膚到苗條身材都不輸青春女星，每次po美照都被大讚「根本吃了防腐劑」，讓眾多網友常敲碗她的保養、維持身材的秘訣。近日她就分享了5個抗老又能維持身材的小秘訣，從飲食、生活習慣做起，不僅不用花大錢，還能維持身體健康。

首先針對抗老，她認為維持「少女心」是非常好的，但如果一味追求「少女臉」是不可能、也沒有必要的事情，她更表示在抗衰的路上，比起花大錢，自律更重要，「真正有用的東西，不見得會花費很大的金錢」。像是以下5個保養小秘訣就是她一直在執行的。

▲▼ 53歲伊能靜5招「不花錢」抗老祕訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃減糖飲食

用粗糧來替代精緻澱粉，所謂的精緻澱粉像是麵包、麵條等，可以用紅薯、玉米、山藥、藜麥或豆類製品來代替。

但她每週還會給自己一天「寵愛日」，像是旅行、休假、陪小孩時讓自己做調整，那天她就隨意地吃，接著第二天她會再執行斷糖日，只吃水煮蔬菜和肉。她也提醒，不能完全不吃澱粉，這樣會使身體熱量無法燃燒，建議適當適量攝取優質澱粉。

＃注意水果糖分

其實水果的糖分也很高，像是她就完全不吃葡萄，因為葡萄糖分非常高，但如果喜歡吃，記得適量就好，她建議可以選擇桑椹、藍莓、野莓等莓果類水果最合適。

▲▼ 53歲伊能靜5招「不花錢」抗老祕訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃有氧運動和無氧運動的交錯

直到現在她還在維持重量訓練和打泰拳，她表示有氧運動可以幫助瞬間燃燒卡路里，而無氧運動則能幫助長肌肉，會提高新陳代謝量，「所以你看運動這件事情，就不是有錢沒錢來決定的。」

＃減少攝取冰冷飲料和高糖飲料

＃不吃膨化食品跟零食

▲▼ 53歲伊能靜5招「不花錢」抗老祕訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

最後她也提到，「很多人都說：『這樣活著（做上述這些事）有什麼樂趣？』但我的樂趣就是美啊！」她更以自己跟很愛亂吃的閨蜜說的話來舉例，「你們這樣就像是在跟渣男談戀愛，知道渣男不好還是要親近他，最後渣男離開了，留下你身心俱疲。但我寧可選擇跟一個不夠浪漫，但卻對我非常非常好、跟我相伴一生的人戀愛，更何況你對男人好，男人不見得對你好，但你只要對身體好，身體一定會加倍還給你！」

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關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 保養, 抗老, 抗衰, 減肥, 瘦身, 身材管理, 秘訣, 方法

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