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羅志祥整面愛馬仕、LV包牆飆破600萬　千萬名錶收藏更驚人

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▲▼羅志祥精品 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥對愛犬Yuki疼愛有加，特別為牠開專屬IG。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）去年開始養巨型貴賓狗Yuki，對牠寵愛有加，特別開設專屬IG紀錄日常生活點滴，卻不小心洩露了自己驚人的精品收藏，原來他以Yuki的口吻寫下「爸爸不要緊張哦，我只是逛逛沒有咬你的包」，照片的背景是一整面的愛馬仕（Hermes）柏金包與凱莉包、LV（Louis Vuitton，路易威登）旅行袋與香奈兒（CHANEL）包，總值飆破600萬元。

▲▼羅志祥精品 。（圖／翻攝showlo IG）

▲Yuki走進羅志祥的衣帽間，意外揭露滿牆的愛馬仕包、LV行李袋與香奈兒包，總值超過600萬元。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）

名人的衣帽間總令人好奇，羅志祥的衣櫃就由愛犬Yuki揭開神秘面紗，一字排開的愛馬仕各色柏金包至少有9個，當中包括百萬元等級的鱷魚皮柏金包，另有一大一小的凱莉包，愛犬Yuki身後還遮住了一個愛馬仕包；而衣櫃最上方還有兩個LV行李袋，旁為大尺寸的香奈兒包，以及整齊垂掛的冬季皮衣外套，收納井然有序，宛若精品專賣店。

▲▼羅志祥精品 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥收藏Richard Mille已停產的RM 022「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，當時約21,000,000元。（圖／翻攝showlo IG）

除了名牌包款與服飾，熱愛潮流的羅志祥還收藏不少殿堂級潮牌Supreme的聯名作品，包括爵士鼓、彈珠檯、Supreme X Smeg聯名冰箱等；而名錶收藏更驚人，擁有多款身價超過千萬元的Richard Mille複雜功能錶，以及勞力士兒（Rolex）超定價才買得到的夯錶，走在時尚尖端。

▲▼羅志祥精品 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥曾秀Pearl與Supreme合作推出的爵士鼓，洩露驚人的Supreme收藏。（圖／翻攝showlo IG）

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關鍵字：

羅志祥, 愛馬仕, 香奈兒, LV, Richard Mille

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