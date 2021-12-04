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歐陽娜娜穿睡衣遭酸「裝可愛」　親自示範「睡衣穿搭」其實也能很帥

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜日前拍攝VLOG分享開箱自己的最新專輯《NANA藏》，影片中穿著睡衣入鏡，看起來十分居家舒適，而後來她也為這套可愛的黃色睡衣擺拍了一組美照，只見她特別夾上兩個毛毛髮夾來搭配，擺出許多可愛Pose大肆自拍，不料卻引來網友酸：「還跟小孩子似的。」讓粉絲急忙護航：「才21歲。」不過其實歐陽娜娜私下就很常以寬鬆的服裝亮相，示範過不少次帥氣街頭的「睡衣風穿搭」。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜穿著睡衣擺拍美照。（圖／翻攝自微博，以下同）

歐陽娜娜今年滿21歲，這幾年多活躍在大陸，近日還在節目上吐露，遺憾自己太早出社會，沒有體驗過校園戀愛，而被酸民們狠嗆：「不是自己放棄學業的嗎？」登上娛樂話題。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

這回歐陽娜娜Po出一組在家中擺拍的美照，她身穿黃色、白色卷卷領滾邊的可愛睡衣，搭配頭上的巨型毛絨髮夾，熟練對鏡頭自拍，相當清新軟萌，連發圖輯令粉絲們超心動：「太甜了」、「滿滿少女感」、「睡衣和髮夾都種草了！」不過還是有酸民出沒：「跟小孩子似的。」意指她裝可愛、裝嫩，粉絲立馬護航：「才21歲哪裡老？」、「30多歲這樣穿的很多好嗎？」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

雖然在節目、在活動紅毯上歐陽娜娜總是以成熟裝扮現身，但私下的她在穿著上喜歡舒適的服裝為主，私服也多屬寬鬆的潮流街頭風，像這樣寬鬆的成套套裝，歐陽娜娜也曾示範如何穿得帥氣、不會像睡衣，日前的一則OOTD貼文中，她便以JW Anderson的不收邊長版上衣以及抽繩運動褲，腳踩球鞋完成穿搭，將睡衣風的服裝穿出慵懶隨性的帥氣運動風。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

歐陽娜娜, 睡衣風, 穿搭

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