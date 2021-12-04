IWC「噴火戰機」飛行錶軍風吸睛　抗磁內在秀硬派風格

▲IWC推出大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版，鈦金屬款（右）295,000元，青銅款307,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）曾為英國軍隊不同兵種製造無數軍錶，最知名的一款是1948年為英國皇家空軍設 計的馬克十一，軍用風格依然影響當代設計，最新鈦金屬和青銅打造的大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版，均採用「軍用規格」腕錶的功能設計，但改採軟鐵內殼保護機芯不受磁。

▲IWC大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版的青銅錶殼含有鋁和鐵，比標準青銅硬。





▲IWC大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版的表背鐫刻噴火戰機圖案。

大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版共有鈦金屬與青銅兩款，IWC為鈦金屬款搭配黑色面盤，外圈僅有白色分和秒鐘刻度，時標則縮小在內圈顯示，此配置是為了讓飛行員和領航員更容易看清楚分秒以執行任務；青銅錶則搭軍綠色面盤，最大特色青銅材質含有鋁和鐵，因此比一般標準青銅硬百分之五十左右。兩款錶均配有車縫線的小牛皮錶帶，更添復古味道。

▲百年靈增加GMT功能的Super AVI航空計時腕錶，精鋼款314,000元，18K紅金款732,000元。

百年靈（Breitling）飛行錶同樣赫赫有名，最新款Super AVI航空計時腕錶，靈感源自1953年的原版「Co-Pilot」Ref. 765 AVI 航空計時腕錶和四架傳奇飛機，包括北美航空P-51DMustang 野馬戰鬥機、沃特F4U海盜式戰鬥機、寇帝斯 P-40 戰鷹戰鬥機和德哈維蘭蚊式轟炸機，尺寸加大至霸氣的46毫米，搭載具GMT功能的自動上鍊機芯，透明底蓋以戰鬥機款式輪廓裝飾更令飛行迷愛不釋手。

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