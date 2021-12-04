fb ig video ETtoday search mobile

IWC「噴火戰機」飛行錶軍風吸睛　抗磁內在秀硬派風格

>

▲▼ IWC,Breitling 。（圖／公關照）

▲IWC推出大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版，鈦金屬款（右）295,000元，青銅款307,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）曾為英國軍隊不同兵種製造無數軍錶，最知名的一款是1948年為英國皇家空軍設 計的馬克十一，軍用風格依然影響當代設計，最新鈦金屬和青銅打造的大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版，均採用「軍用規格」腕錶的功能設計，但改採軟鐵內殼保護機芯不受磁。

▲▼ IWC,Breitling 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版的青銅錶殼含有鋁和鐵，比標準青銅硬。

▲▼ IWC,Breitling 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版的表背鐫刻噴火戰機圖案。

大型飛行員腕錶43「噴火戰機」特別版共有鈦金屬與青銅兩款，IWC為鈦金屬款搭配黑色面盤，外圈僅有白色分和秒鐘刻度，時標則縮小在內圈顯示，此配置是為了讓飛行員和領航員更容易看清楚分秒以執行任務；青銅錶則搭軍綠色面盤，最大特色青銅材質含有鋁和鐵，因此比一般標準青銅硬百分之五十左右。兩款錶均配有車縫線的小牛皮錶帶，更添復古味道。

 ▲▼ IWC,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈增加GMT功能的Super AVI航空計時腕錶，精鋼款314,000元，18K紅金款732,000元。

百年靈（Breitling）飛行錶同樣赫赫有名，最新款Super AVI航空計時腕錶，靈感源自1953年的原版「Co-Pilot」Ref. 765 AVI 航空計時腕錶和四架傳奇飛機，包括北美航空P-51DMustang 野馬戰鬥機、沃特F4U海盜式戰鬥機、寇帝斯 P-40 戰鷹戰鬥機和德哈維蘭蚊式轟炸機，尺寸加大至霸氣的46毫米，搭載具GMT功能的自動上鍊機芯，透明底蓋以戰鬥機款式輪廓裝飾更令飛行迷愛不釋手。

►風・Luxury／沛納海出現橘指針！　配墨綠面盤帥翻

►雪茄老牌奮鬥史濃縮錶中　HUBLOT時標源自家族傳承掛鐘

關鍵字：

IWC, 萬國錶, 百年靈, Breitling

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

羅志祥整面愛馬仕、LV包牆飆破600萬　千萬名錶收藏更驚人

羅志祥整面愛馬仕、LV包牆飆破600萬　千萬名錶收藏更驚人

「神力女超人」節慶穿搭好辣　深邃事業線襯Tiffany金鍊搖滾一下

「神力女超人」節慶穿搭好辣　深邃事業線襯Tiffany金鍊搖滾一下

閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

閃亮聖誕老人擺件、星星掛飾添節慶感　3,000元有找

G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式 凱特王子妃防Omicron遮半張臉看展　收起笑容認真賞彩蛋 蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 日本文化之美濃縮在珠寶中　MIKIMOTO巴洛克珠長出逼真松樹 2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開 高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光 看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面