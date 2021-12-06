開箱／PRADA天價西洋棋、撲克牌組搶先看　鏡面金屬棋子太美了！

記者王則絲／台北報導

為迎接年末濃厚喜慶氛圍的到來，PRADA 推出2021年節日系列。還記得去年第一名媛孫芸芸也搶入手的「12萬元麻將組」嗎？今年PRADA看準了民眾對於益智桌遊的熱愛，加碼帶來了西洋棋組、德州撲克牌套組以及圍棋組⋯⋯等遊戲周邊，今天《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞這三款奢華桌遊：

▲PRADA 2021 Holidays系列形象廣告以「A Midwinter’s Night Dream」為五題，打造如電影般的夢境。（圖／品牌提供）

上一回農曆年節前，PRADA推出了「12萬元麻將組」，帥氣的黑魂造型引起一陣話題，連孫芸芸也搶著入手，而12萬元看似已經夠遙遠了，但是這回PRADA節日系列全新推出的西洋棋組、德州撲克牌套組以及圍棋組，可是要價18萬元整，高額單價十分驚人，所以更要來看看厲害在哪裡。

▲PRADA節日系列「皮革西洋棋組」。（圖／品牌提供）



首先看到「皮革西洋棋組」，光是重量、手感就令人驚訝，Saffiano皮革包覆的木盒裡，每一顆棋子都以有厚度的鏡面金屬、且以經過重新設計的2D形狀呈現，國王、皇后、騎士、主教、城堡、士兵都變得簡約又可愛，金屬棋子的顏色分為一深一淺，以此作為黑棋白棋的區別，底部則有黑、白皮革之分。

▲西洋棋組中金屬鏡面質感的棋子，近看超美！（圖／記者王則絲攝）



「皮革撲克牌遊戲組」內含有籌碼、兩副撲克牌以及骰子和兩支鉛筆，每一個籌碼上都印有PRADA字樣；「皮革圍棋組」與西洋棋組相同，皮革木盒的上蓋翻面後便是棋盤，內置兩個小木盒，則是收納黑棋與白棋，令人驚喜的是，每一顆小棋子上都也有PRADA的刻印，做工非常細緻。

▲PRADA節日系列「皮革撲克牌遊戲組」。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲PRADA節日系列「皮革圍棋組」。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



►包．開箱／BALENCIAGA「惡搞GUCCI」夯包揭秘！防塵袋也充滿BB印花美翻

►包・開箱／MJ Tote手袋、相機包換上泰迪熊絨毛 丁香紫色巨Q少女心爆擊