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關穎變6歲女兒助理　CC首場時尚代言展大將之風

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▲▼ 關穎與CC 。（圖／公關照）

▲關穎（右）今充當經紀人兼助理，為女兒CC出席Monkey Bow記者會打理一切。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今關穎與6歲女兒CC一同出席台灣兒童髮飾品牌Monkey Bow活動，是CC擔任品牌代言人以來首場公開活動，展現大將之風，宣傳最新推出的「 C.C. Sparkle x MonkeyBow」系列，讓關穎也於有榮焉，笑說:「她爸爸今天是攝影師和頭號粉絲，我是經紀人兼助理。」熱愛替兒女打扮的她還補充表示：「女兒好像我的芭比娃娃，我替她打扮的她都喜歡，母女不太會產生衝突。」

▲▼ 關穎與CC 。（圖／公關照）

▲CC擔任Monkey Bow代言人，展現大將之風。

關穎收藏不少名牌包款，她也樂於與CC分享，經常依女兒穿搭風格與色系，為她搭配合適的名牌迷你包，香奈兒（CHANEL）、寶格麗（BVLGARI）可愛小包常出現在CC身上，展現小千金風範，經常走進關穎的衣帽間問：「媽媽這件以後是我的嗎？」

▲▼ 關穎與CC 。（圖／公關照）

▲關穎全家總動員，兩個兒子（右一與右二）也出席活動。

每個小孩都是關穎的「Mini me」，她表示自己最愛運動風、搖滾味與夏日印花三種風格，因此兒女的穿搭也以此為主。由於3個幼兒一起出門是項大工程，因此她傾向前一天就為小孩配好衣服，避免出門時兵荒馬亂，盡力當優雅的三寶媽咪。

▲▼ 關穎與CC 。（圖／公關照）

▲關穎愛女CC背上寶格麗小包，展現小千金風範。（圖／翻攝kwanterri IG）

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關鍵字：

關穎, Mnkey Bow, CC

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