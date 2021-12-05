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巴黎世家「一條圍巾」竟擾亂匯率？一美元何時變成八萬台幣了

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記者王則絲／台北報導

以搞怪風格著稱的BALENCIAGA，總是能替大家帶來接連的驚喜設計，除了先前被美國名媛金卡戴珊給穿紅的「柯南黑衣人裝」，最近又有話題新品，BALENCIAGA竟是推出了一款「一美元圍巾」，但是卻要價約八萬元台幣！幽默地以「一美元」擾亂了各國貨幣匯率，在網路上掀起討論。

▲巴黎世家一美元圍巾。（圖／巴黎世家）

▲BALENCIAGA推出「一美元圍巾」。（圖／翻攝自BALENCIAGA）

BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia 天馬行空又前衛的設計概念，經常反映在作品上頭，獵奇單品層出不窮，這回，他把腦筋動到了神聖的國家貨幣上，以「一美元」鈔票的形象，製作成一條仿皮草材質的寬版大圍巾，並做了一些小巧思，包括印上BALENCIAGA Logo，以及Spring 22的字樣。

▲巴黎世家一美元圍巾。（圖／巴黎世家）

而這款「一美元圍巾」，定價可遠遠不止表面所示，為2,950美元，約台幣81,632元，BALENCIAGA通過惡搞設計，將一美元變成了八萬元台幣，看了不禁令人噗嗤一笑，成功營造了有趣的話題。

不過說到鈔票圍巾，也不是什麼新鮮事，因為女神卡卡（Lady Gaga）先前就真的圍上一條「鈔票圍巾」，她曾在私人飛機上玩起變裝趴，戴上浮誇貓眼墨鏡與粉色愛馬仕包，焦點則是脖子上一大串由100元美金紙鈔集結而成的圍巾，雖然應不是真錢，還是讓網友們都看傻了：「Gaga可以送我這條圍巾嗎？我很冷。」

關鍵字：

巴黎世家, BALENCIAGA, 一美元圍巾, 圍巾

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