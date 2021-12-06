「最易嫁入豪門」星座女TOP4　天秤座超受寵、巨蟹座旺夫

編輯／JJ 圖／翻攝自SBS

每每看著偶像劇中，生活如我們一般艱辛疲憊的女主角，不知道為什麼總是能吸引到財閥富二代或是大公司社長，不免令人羨慕嫉妒，許多女孩們都希望能釣得金龜婿。而今天就來公開「最易嫁入豪門」的星座女TOP4，天秤靠著高EQ取勝、超受寵，巨蟹座則是有旺夫運，快來看看自己有沒有上榜！

TOP1：天秤座

天秤座女生靠著高EQ取勝，不管是和誰相處，都能找到最討人喜歡的方式，懂得人情世故的細微分寸，該說什麼話、該做什麼事自己很清楚，所以在交際手段上可說是一流，在任何地方都能很受寵愛，只要遇上好對象，基本上也會讓公公、婆婆都愛上她。

TOP2：巨蟹座

巨蟹座女生直率單純、用情深，和她們交往讓男人可以確信她們不是為了錢才接近，事實上巨蟹女生對於財富也一向是佛系心態，有錢當然好、沒錢也很無所謂，且巨蟹女生大部分都很會討長輩們歡心，能成功收服豪門家庭裡難搞的長輩，且巨蟹座本身旺夫運就超強，婚後會投注心力於家庭，擅於提供實質的幫助，給另一半依靠。

TOP3：牡羊座

牡羊座也是「萬事俱備，只欠東風」便能嫁入豪門的星座女，因為她們只要一遇上符合自己條件之人，就會主動出擊，她們知道在面對這種搶手對象時，沒有時間再猶豫害羞了，想著嫁進豪門後能過上好日子，也不在乎會被人說閒話，想辦法把對方拿下就對了。

TOP4：摩羯座

摩羯座女生就是女強人，做事講原則、很拼命，遇上好的對象時，會像自己強烈的事業心一樣去追求，會靠著自己的能力去爭取下半輩子的好命，非常清楚目標，且會讓對方發現，與摩羯女生交往，將會是生活、工作上的一大助力，自然更有可能論及婚嫁。