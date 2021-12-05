Wedgwood倒數日曆加分耶誕樹　IKEA打造冬日綠色北歐風居家

▲Wedgwood、IKEA近期均推出耶誕系列商品。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

12月來臨正式能好好裝飾居家迎接耶誕來臨的時節，英國居家品牌Wedgwood推出倒數日曆，經典藍白配色讓整體氣息多了一筆優雅風格，集結24個浮雕玉石系列的耶誕樹掛飾，每天都有期盼更多的小幸福；IKEA今年則推出以不同深淺綠色、相互搭配的北歐搭配，只需幾個節慶擺飾，就能在12月的冬夜溫暖人心。

今年耶誕Wedgwood再度推出「銀白聖誕」系列，以冬青樹、槲寄生花環以及格魯吉亞聖誕樹3種關鍵圖案為設計靈感，整體色系使用純淨優雅的銀白色，映照出英國人在漫天白雪中迎接聖誕節的喜悅，盤上裝著色彩豐富的食物，讓耶誕餐桌現出低調卻不失奢華的優雅美感。

若想在家中耶誕樹呈現出經典的歐洲美感， Wedgwood倒數日曆能讓消費者整月都能有不同的小驚喜，在每日打開一格的喜悅中，都能出現一款Jasper浮雕玉石系列的吊飾，上方的圖案和形狀兼具佳節氣氛與不同的祝福和寓意，禮盒也造型仿照傳統的格魯吉亞風格聯排別墅，在越靠近耶誕節的時節，幸福也能一點一點的更加豐富。

IKEA今年跳脫過往的大紅大綠，運用不同深淺的綠色，加上灰色調性的紅色與大自然原始色系，營造更沉穩的耶誕氛圍。2021耶誕系列推出近60項新品，以北歐森林童話為主軸，運用森林動物、槲寄生、聖誕老公公與大自然圖騰為主要樣式，包含各種形式的耶誕樹、耶誕裝飾、燈飾、餐具與餐桌佈置用品，讓今年冬天家裡也能充滿北歐童話的氣氛。