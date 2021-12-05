2021年工藝之夢競賽首獎從缺　巡迴展即起開跑，近距離觀賞台灣匠心

▲2021臺灣工藝競賽二等獎得主作品。（圖／翻攝臺灣工藝競賽官網、新光三越提供，下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年邁入第28屆的台灣工藝設計界年度盛事「2021工藝之夢」，日前公布臺灣工藝競賽得主，今年首獎從缺，由蔡政宏的陶瓷創作《天際線》與黃淑萍的金工創作《山高水承》並列二等獎，天際線作品層層堆疊出夢幻般的超現實世界；鍛敲和皺金技巧純熟的山高水承，都能在今年工藝之夢巡迴展近距離觀賞，台灣匠師獨具一格的優秀工藝。

由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦的「2021工藝之夢」，今年共展出4大主題，包括「臺灣工藝競賽」、工藝聚落、創新概念的「儀式生活節」、集結65家台灣在地工藝設計品牌與生活好物的「新藝商號選物店」、網羅地方美食與手作課程等「好玩藝設計講堂&假日好食玩」，即起於新光三越台北信義新天地A9 9F、台南新天地6F及台中中港店10F巡迴展出。

▲白房子工作室蔡政宏所創作的《天際線》。

臺灣工藝競賽本次以「自然・循環」為策展主題，在疫情嚴峻的2021年，總計收到361件報名作品，經過評審團嚴謹審核，最終入選的60組作品，雖未臻極致首選，經討論後達成共識，一致決議首獎從缺，仍頒發二等獎、三等獎、新光三越特別獎、創新獎、美質獎、機能獎，以及佳作等獎項。

▲黃淑萍作品《山高水承》。

由白房子工作室蔡政宏所創作的《天際線》，以陶板成型層層堆疊出夢幻般的超現實世界，從造型與色彩上讓觀者沾染愉悅氣息，且施釉得宜，裝飾、造型及題材皆突出的作品；從台北移居花蓮的創作者黃淑萍，其作品《山高水承》為組壺器與燃香器，將山與海的一拔高、一沈入，既相互依存又互為承接的意象表露無遺，在展示設計上也極具用心的傳達行雲流水之共感，兩作品共列二等獎。

▲林志航使用樟木集成材製作的《壓縮ing 25》，獲得新光三越獎。

「2021 儀式生活節」從山海萬物出發，以陶作的土壤、藍染的暖陽、山林的綠意勾勒，邀請插畫家「徐至宏」將畫作中的元素，透過土壤的立體捏塑而成《萬物風景》，其他包括台中自然藍染「太平藍」、以山林素材創作的「筑子」與「拿鞘」，從中探尋自然、生命、物品與生活感動的初心。

▲王元德以瓷土製作《薄瓷心器》，獲三等獎。

而集結65家台灣在地工藝設計品牌的「新藝商號選物店」，則有多款當年度具代表性生活工藝好物，透過器物感受美好生活，另與台灣工藝美術學校聯手打造生活工藝體驗課程，由多位設計、工藝職人現場親自教學，邀您透過手感溫度創造專屬「儀式感」，課程統一採線上報名，額滿為止。