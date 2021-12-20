沉浸式美肌／多效又省錢！精華油6大萬用法　急救SPA、面膜前導超有感

▲秋冬肌膚保養除了補水，更少不了油脂的補充。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者張毓容／綜合報導

每到秋冬，肌膚就變得更乾燥，細紋、脫屑癢癢、甚至鬆弛等問題接連出現，知名皮膚科醫師吳英俊就曾表示「想維持無齡感健康美肌，油脂保養不可少」，而美容精華油就是萬用又省錢的神隊友！不僅快速提升手邊保養品的滋潤度，還有超多用法，擁有一瓶就能讓你省掉好幾種保養品，快來學學怎麼用。

1.日常保養再升級

秋冬換季或肌膚特別乾燥，覺得手邊保養品保濕不夠力時，可將精華油以適當比例調和於精華液或乳霜中，提升滋潤度，更加乘保養功效。

2.面膜前導



在化妝水後先取適量精華油，勻開按壓全臉，再敷上面膜，藉由「三明治」式敷面膜方式加強精華油的滲透度，同時更提升面膜滋潤度。

3.急救修護SPA



取適量精華油均勻按摩於全臉後，用熱毛巾熱敷，加速吸收，幫助軟化肌膚角質，有效改善臉部浮腫狀況，非常適合熬夜、疲勞時，為肌膚急救護理。

4.底妝服貼有光澤



取數滴精華油混合粉底液，讓粉底更滑順好推，可提升底妝服貼度，還能呈現自然透亮光澤肌。

5.解救乾唇死皮



擦完護唇膏後，取精華油於雙唇上輕柔畫圈按摩，能立即滋潤柔軟唇部肌膚，重現水嫩澎潤雙唇，而唇上死皮較多時，可在精華油按摩後用保鮮膜覆蓋並搭配溫熱毛巾敷2、3分鐘，取下後用棉花棒輕柔打圈去除死皮。

6.萬用保養油



不僅可用在臉部肌膚保養，也可當作護髮油、指緣油、身體油等，用於全身保養都可以，超多用途，非常適合旅行時帶一瓶抵多瓶。

▲自然美 大馬士革玫瑰賦活油，30ml，NT$1,490。（圖／記者黃克翔攝）

添加包含精選手工摘採大馬士革玫瑰原精、熏陸香精華、頂級乳香、花梨木、廣藿香等8種珍貴精油，輕盈質地不油膩，可潤澤肌膚、豐潤緊實，幫助提亮膚色、增添肌膚光澤，有著專櫃頂級精油的多功能抗老保養功用，價格卻很親民，超高CP值獲得喜愛。