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5種每個人都應該擁有的能力　才能讓自己越來越值錢

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文／Squid　圖／pexels

想要成為企業中搶手的人選，一定要具備以下的5種能力，才可以讓自己越來越值錢，不僅是可以提昇自我價值，更重要的是讓自己越來越充實，而不是虛有其表的一點能力沒有，得到一點壓力就哀哀叫，讓人瞧不起。

▲價值,提升,自我,。（圖／pexels）

專注力

現代的人已經越來越習慣多任務模式了，吃飯的時候看新聞、運動的時候聽課程。這要看似提高效率的舉動，實則沒有把每一件事做到最好，事實上在專注的狀態中，把一件事情做到極致，勝過你把一萬件事情做得平庸。

學習力

不管是讀到博士或是碩士，學習之路遠遠沒有結束，試圖依靠學校時候學習到的知識，應付一切是絕對不可能的，真相是我們必須保持終身學習，進社會之後能不能混得好，能讀能讓自己價值更高，最重要的就是學習力。

▲價值,提升,自我,。（圖／pexels）

思維力

一眼就能認知事物本質的人，能夠搶得先機，而一個人的認知本質，取決於他的思維力。

表達力

你說什麼樣的話，通常就代表你是什麼樣的人，懂得說話、會表達的人總能成為眾人的焦點，輕易獲取各種資源，也擁有更多晉升的機會，而不會說話的人，也很容易被人冷落遺忘。

▲價值,提升,自我,。（圖／pexels）

取捨力

一些真正成功的人士，也是比較會懂得生活的人，都是給生活做減法的人，懂得哪些事情應該有、哪些事情應該捨去，才會真正擁有應該擁有的事情，把握好時機，才能讓自己更加值錢、有價值。

關鍵字：

價值, 提升, 自我

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