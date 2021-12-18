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好攜帶、妝感超自然！ecL聯名CC霜成聲林之王選手美麗神隊友

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消費中心／綜合報導

《聲林之王3 》開播以來討論熱度高，不僅選手表現受關注，後台花絮也吸引觀眾關注，就有愛美的選手煩惱如何在鏡頭前維持美美形象，即使錄影一整天需不斷補妝，也希望持續呈現自然清透的妝感，彩妝師Kino大推ecKare與聲林之王3合作的聯名彩妝「ecL CC霜」，妝感自然不論底妝或補妝都好用的美麗神隊友。

▲▼聲林3選手美麗神隊友ecL聯名CC霜妝感超自然。（圖／翻攝自影片）

▲聲林之王聯名商品ecL CC霜是選手們的美麗神隊友。（圖／翻攝自影片，下同）

聲林之王3選手Jocelyn於錄影空檔趁機在後台向伊林彩妝師Kino求救，因為錄影一整天下來，臉上的妝補了又補，愈疊愈厚重，除了擔心卡粉不自然，也怕肌膚壓力過大容易敏感、爆痘不完美。而彩妝師不藏私傳授，妝感自然清透的ecL CC霜相當實用，它是這次特別與聲林之王3合作的聯名彩妝，裡面添加維他命B3及積雪草成分，上妝、補妝還能兼顧保養，讓妝感更加完美持久！

▲▼聲林3選手美麗神隊友ecL聯名CC霜妝感超自然。（圖／翻攝自影片）

▲ecL CC霜易於延展可輕鬆推勻。

Kino說明，這款ecL CC霜做為日常基礎底妝使用時，其細緻綿密的質地相當容易延展、可輕鬆推勻不卡妝，讓臉部氣色更勻亮；用來補妝也很簡單，只要把CC霜擠在手背上，透過手指溫度融合後，針對需要補妝的部位直接以點壓的方式，即可完美融合原本的肌底顏色，達到淨化肌膚的效果，有效改善肌膚光澤度、提升透亮光感，而平時最令人介意的肌膚瑕疵，像是膚色不均、毛孔粗大、黑眼圈等都能被淡化修飾。

▲▼聲林3選手美麗神隊友ecL聯名CC霜妝感超自然。（圖／翻攝自影片）

▲ecL CC霜可直接點壓補妝。

即使平時在戶外練舞、演出可能面臨氣候不穩定，需要風吹日曬雨淋的情況，ecL CC霜含有SPF35★★★的防曬係數，保護肌膚減少UVA/UVB紫外線傷害，小小一瓶又好攜帶，不論直接上妝或補妝都很方便，而完妝效果相當自然服貼，令Jocelyn大讚相當滿意，意外學到補妝新技巧囉！

▼ecL CC霜含SPF35★★★防曬係數，小小一瓶好攜帶。

▲▼聲林3選手美麗神隊友ecL聯名CC霜妝感超自然。（圖／翻攝自影片）

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