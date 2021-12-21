沉浸式美肌 ／ 逆齡超有感！3大必學「抗老保養法」　讓人猜不出你年齡

▲做好熟齡肌抗老保養重點，輕鬆養成「凍齡美肌」。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者王蓁蓁／台北報導

翻閱所有輕熟齡女星們的「凍齡」法則，最常被推薦的就是儘早開始實行肌膚抗老保養，尤其是加上外在環境的改變、工作壓力還有長期熬夜以及不規律的飲食等生活習慣，都會直接加速肌膚老化，成為女性養成凍齡美肌的阻礙。以下整理出熟齡肌抗老保養重點，加碼推薦頂級抗老護膚品，想要養出讓人猜不出年齡的逆齡感好肌膚，絕對要下滑筆記！

▲抗老需從生活飲食到保養全方面維持，尤其抗老保養品的成分更是重要。

防曬不能省

從WFH後不少女生容易掉以輕心，想說不化妝、不出門，就連防曬也直接略過，而肌膚老化最主要的原因之一就是「紫外線」，即便是陰天、甚至在室內也還是會受到紫外線的照射影響，使得肌膚膠原蛋白被破壞、惱人斑點增生，導致肌膚失去彈力、產生皺紋，被迫提早「老化」，因此一年四季都必須要做好防曬，沒有硬防曬就要把防曬霜塗好塗滿。

做好清潔＋保濕滋潤

現代女性們經常帶著化了一整天的妝工作到深夜，甚至因為太累懶得卸妝，直到早晨睡醒才清潔，這完全是抗老禁忌！做好卸妝清潔，才能避免髒污、殘妝堵塞毛孔，使肌膚變得粗糙、暗沈。

而卸完妝的保濕滋潤也很重要，皮脂分泌會隨著年齡漸長越來越少，若肌膚太過乾燥，除了會降低肌膚保護功能，還會使肌膚水分散失、失去彈性、細紋增生等。除了用保養品為肌膚加強保濕很關鍵，日常也要隨時補充水分，從體內幫助肌膚保水、加速體內代謝排出毒素。

▲嘴角、眼周也是很容易顯老的部位。

重點部位保養—眼周、嘴角、頸部

眼周肌膚是臉部最脆弱也最需要保養的部位，疏於保養不只皺紋會提早來訪，上妝時還容易乾燥卡粉，瞬間被出賣真實年齡！現代人熬夜及長時間使用3C產品，更加速黑眼圈、鬆弛、暗沉等問題。

嘴周也是容易出現明顯下垂、還有法令紋加深等老化問題的肌膚部位，想要預防或改善皺紋鬆弛，就要使用含有抗衰老成分的保養品，像是能高效保濕及改善皺紋的複合胜肽，來幫助對抗鬆垮與紋路。

而不少人保養時容易忽略的頸部，隨著年齡增長，加上長時間低頭看手機，脖子上的紋路越來越明顯，每日保養時一定不能忘記將保養品帶到頸部，並可針對脖子加強按摩，幫助達到滋潤緊緻效果。

▲東森自然美 NB-1晶鑽系列禮盒。（圖／自然美提供、記者黃克翔攝）

東森自然美最頂級保養「NB-1晶鑽系列」，運用最新科技專利複合胜肽協同高效能保濕成份，提升肌膚的彈性與細緻度，加強肌膚代謝力，使肌膚更加澎潤緊緻，並幫助改善皺紋。還添加天女木蘭、天堂花、積雪草等植物精華，並搭配最新微脂囊傳導技術，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，維持年輕緊實與彈性。

全系列共推出6款品項，從晶鑽肽彈力撫紋緊緻露、豐潤緊實精華、潤采凝萃、全效肌活霜到亮眼精華、亮眼緊緻霜，是從保濕、亮白、撫紋緊緻到抗老都照顧到的全效型保養系列，且所有膚質都適用。近來更推出50週年限定禮盒，一次就能擁有神級抗老保養。