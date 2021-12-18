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沉浸式美肌 ／療癒精油SPA太紓壓！舒緩疲勞還能緊緻體態，由內美到外

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▲自然美 。（圖／品牌提供）

▲精油SPA課程可幫助舒緩平日工作帶來的疲勞感。（圖 、影/ 自然美提供，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

後疫情時代的居家生活、WFH，讓人們逐漸放慢步調，開始追求對生活的品質以及儀式感，養生與慢生活儼然已成為主流，除了瑜伽、有氧運動，近年興起的芳療、油壓透過天然的香氛精油配合按摩手技，都能讓現代都市女性們，在日常緊繃的步調中得到舒緩。以下就盤點出近日超人氣的SPA舒壓課程，達到身心靈放鬆效果之餘，還能幫助循環代謝、排汗，很適合長期坐在辦公室，沒有空運動的女性們！

▲自然美 。（圖／品牌提供）

▲自然美 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 養生五行經絡課程，120分鐘，NT$5,800。

許多上班族女孩長期坐在電腦桌前，不僅肩頸僵硬，連下肢也有水腫的困擾，養生五行經絡課程結合了五行土木水象複方身體按摩精油與溫控代謝儀，搭配東方療法中的經絡物理推拿、穴點反射及骨骼伸展等療法，再加上淋巴引流手法，促進身體循環代謝，幫助女性們回歸緊實體態，而療程中使用的瑜珈柱則能放鬆肌肉，舒緩疲勞感。另外，也很適合有在健身運動的女孩們，能幫助提升肌肉的訓練效果，恢復緊實感。

▲自然美 。（圖／品牌提供）

▲自然美 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 愉悅舒放護理療程，80分鐘，NT$4,500。

東森自然美為現代繁忙女性們推出了愉悅舒放療程，使用植芳的活絡紓壓按摩精油，美療師會帶領消費者透過精油嗅吸體驗，進入吸吐的深層呼吸，運用令人放鬆的杜松子、薰衣草、佛手柑、檸檬、葡萄柚等天然植物香氣，在呼吸之間撫平放鬆心緒。

搭配從頭部到全身的舒緩放鬆按摩手法，著重在拉、揉、伸、緩等技法，放鬆緊繃的肌肉，改善僵硬、緊繃造成的血液循環差、代謝不佳，並幫助釋放壓力，使身體進入更深層的休息，讓你細細體會身、心、靈的舒緩療癒。

關鍵字：

SPA, 療程, 按摩, 精油, 芳療, 東森自然美, 自然美

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