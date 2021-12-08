曾之喬：接受自己的負面情緒，真的很健康　公開療癒3招調適生活

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng

《無神之地不下雨》女主角曾之喬，出道以來跨足唱片、戲劇、電影、主持等領域，2021年更轉戰YouTube頻道，以自身的生命經驗，推出貼近女性內心的《聊姐了解》系列訪談，中肯內容廣受粉絲喜愛。除此之外，近日更被邀請成為2021「全球女性影響力論壇」講者，談論面對生活百態的生命哲學。

曾之喬日前出席2021第五屆「全球女性影響力論壇」也分享自身故事，講述表演上的「即興發揮」若套用到生活上會如何。論壇活動結束後，曾之喬於IG發文講述心聲「其實今年對我來說，是整體情緒能量比較沈重的一年。所以我一直溫柔又堅定的陪伴著自己，常常跟自己說：『如果不是真心的想笑，那就不要笑，沒有關係』、『你受傷了，沒有關係』」。雖然重複練習持續了快要一年，但知道自己還沒完全學會如何面對情緒能量比較沈重的自己。

先前曾之喬曾發文表示，雖然熱愛自己的工作，但也有多次感到倦怠、疲憊無力的時候。平時常以積極正面的形象做為保護色，這讓她感到非常緊繃，因此一直在學習如何接受自己的低能量情緒，並且告訴自己不要過度檢討，也不用急著打起精神，更別害怕受傷，只要全心追求自己真正想要的就好。

曾之喬認為「允許自己如實的經歷負面情緒，這真的很健康」，除了接受自己的低能量情緒外，平時還有三招自我療癒的招數。第一招「好好抱一抱自己，並對自己說聲：我愛你」，曾之喬認為認真感受自己的情緒，並鼓勵自己，是一件非常療癒的事情；第二招「每跨出一步都要告訴自己：你很棒，並且吃甜點慶祝」，她認為任何事情都值得好好慶祝，並且搭配點心，這會讓她的心情更美好；第三招「獨處」，對曾之喬來說，獨處的時光可以幫助她補充能量，安撫她被世界過度刺激和消耗的身心靈。

除了療癒三招外，她也呼籲大家，要坦然面對問題，了解自己當下的狀態，並且不要害怕跌倒，因為人生本來就無法預期，所以要盡情享受所有酸甜苦辣。

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