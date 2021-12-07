福容大飯店住宿券每人才1399元！全台灣都能用　限量30組手刀衝

文／C編

年末很多人都要銷假出去玩，加上派對季節活動正多，是放鬆的好時機，「Her森森」推出「福容大飯店全台多點聯合住宿券」，地點涵蓋台北、林口、桃園、中壢、高雄、花蓮、墾丁等等，單張市價7500元，特殺價只要2799元。

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▲福容大飯店 全台多點聯合住宿券1張，市價7500元，優惠價2799元。點我購買。



自從2002年第一家福容大飯店在中壢開幕之後，經過數年的經營，目前在全台已經擁有多間飯店，包括台北、林口、桃園、中壢、高雄、花蓮、墾丁、淡水、福隆等等，每個地方都有不同的特色，在無法自在地出國旅行之際，更該好好地在台灣玩透透。

住宿划算之餘，服務並沒有打折，2021年已經連續第五屆蟬連「WORLD BRANDING AWARDS世界品牌獎」，以濃厚的台灣人情味，精緻與貼心的住房享受，讓旅人有回到的親切感，而且具備現代的設計風格、寬敞的空間，相當舒適。

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「Her森森」推出「福容大飯店全台多點聯合住宿券」，每張原價7500元、特價2799元，限量30組，售完為止，可用於雙人房，相當於每人住一晚只要1399元，超划算的價格真的很心動，值得趕緊安排假期。