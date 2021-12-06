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《魷魚遊戲》123木頭人娃娃公告再出售　網噴：還沒退燒？

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編輯／Beverly　圖／翻攝自Netflix Shop、CASETiFY官網

Netflix原創夯劇《魷魚遊戲》先前以超高收視紅遍全球，不僅帶火劇中一票演員，更看準商機推出相關周邊商品。劇中駭人的「123木頭人娃娃」，日前推出全球限量的Young-hee公仔，許多粉絲想收藏還買不到！不過，粉絲們千萬別氣餒，本次有機會將123木頭人娃娃帶回家。

先前令粉絲興奮不已的1：10「Young-hee」模型公仔，由香港知名公司AllRightsReserved的創意藏品交易平台FWENCLUB取得Netflix的官方授權推出， 全球限量456隻，令許多愛好者想買還買不到。有見如此，FWENCLUB表示將再度推出Open-edition（公開版本不限量）的模型公仔。

本次推出的「Young-hee」公仔約9.8吋高，頭部、肩膀、手臂及手腕皆可轉動，還能完美還原劇中動作，125美元的價格比起456美元的限量版公仔相對便宜許多，粉絲表示「終於讓我等到機會啦！」、「想收藏絕對不嫌晚」、「公仔控快手刀搶起來」，有興趣的朋友這次必須搶購收藏了吧！不過也有網友認為「紅多久了，還不退燒？」、「比較想收藏限量的Young-hee公仔」、「所以兩個版本到底差在哪」等等。

▲123木頭人娃娃。（圖／Netflix shop）

▲Young-hee公仔可自由擺放動作。

▲123木頭人娃娃。（圖／Netflix shop）

▲Open-edition版本與限量版大小差別比較。

除了Open-edition的「Young-hee」公仔外，3C配件品牌CASETiFY也推出了《魷魚遊戲》主題限量系列，客製化「參賽者號碼」的手機殼、「椪糖」無線充電盤、以及「Young-hee」系列的錶帶及耳機殼，雖然熱潮已經過了一陣子，但部分商品仍一上架立馬一掃而空。

▲123木頭人娃娃。（圖／Netflix shop）

▲CASETiFY「Young-hee」公仔系列商品。

▲123木頭人娃娃。（圖／Netflix shop）

▲超吸睛「椪糖」無線充電盤一上架就秒殺。

▶「下地獄這回事，讓我非常討厭自己」　《地獄公使》反思人性金句請牢記

▶《魷魚遊戲》手機殼劇迷必收！自己填「參賽者號碼」、還能隨時玩椪糖

關鍵字：

魷魚遊戲, 123木頭人娃娃, 公仔

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