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激殺3折！雅頓第五大道淡香精兩大瓶特價1229元　噴了保證被問翻

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文／C編

香水代表著個人特色，可以輕鬆地打造出獨到的識別性，各品牌都有歷久不衰的經典香氣，會一路熱賣，絕對有過人魅力，「Her森森」推出「雅頓第五大道女性淡香精」，125ml＋75ml，原價4000元、特價1229元，激殺3折，迷人的東方花香氣息，展現出細緻的女人味。

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▲雅頓,第五大道,香氛,香水。（圖／Her森森）

▲雅頓第五大道女性淡香精125ml＋75ml，原價4000元、特價1229元，點我購買

雅頓的第五大道女性淡香精非常經典，多年穩坐雅頓香水銷售冠軍寶座，完美展現出自信、智慧與優雅俐落，適合現代都市中時尚又追求個人風格的女性，顯得時髦又俐落。

前調以佛手柑、紫丁香、法國鈴蘭、蜜桃，展現出花香，又帶有一點甜味，接著伊蘭伊蘭、玫瑰、紫羅蘭、茉莉帶出芬芳繽紛綻放的花朵氣息，檀香、麝香、鳶尾花、琥珀展現出餘韻悠長的浪漫氣氛。

簡潔包裝設計，延續「第五大道香水」氣味的現代感，象徵曼哈頓天際線的瓶身上，點綴耀眼奢華的金色，歌頌這座從未沉睡的城市，精緻而優雅，永遠閃耀迷人的上城魅力。

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▲雅頓,第五大道,香氛,香水。（圖／Her森森）

▲雅頓 第五大道女性淡香精125ml＋75ml，原價4000元、特價1229元，點我購買

「Her森森」推出「雅頓 第五大道女性淡香精」125ml＋75ml，原價4000元、特價1229元，一次擁有兩種容量，噴上它，回頭率破表。

關鍵字：

雅頓, 第五大道, 香氛, 香水

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