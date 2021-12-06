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CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

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▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN全面盤夜光塗層的鋼鐵河豚EX plus限量款NY0138-14X，18,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於2019年以圓潤河豚在海中優游姿態為靈感，推出防水200米的Promaster鋼鐵河豚機械錶，嶄新造型深受消費者喜愛，新一代內在再升級，裝載全新自製8204機械機芯，動力儲存40小時，且具停秒功能更便於調校，不變的是保留錶徑44mm大尺寸、寬大的時標與指針、底蓋的雷雕河豚標誌等，展現堅實強悍性格。

▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲經典鋼鐵河豚EX plus搭載全新機芯，黑色NY0135-80E款（左）18,800元， 綠面NY0131-81X款17,800元。

新版CITIZEN鋼鐵河豚EX Plus機械腕錶共有3款，包括黑色電鍍不鏽鋼錶殼與錶帶的NY0135-80E、海藻綠色面盤的NY0131-81X不鏽鋼錶，以及呼應Promaster誕生年分限量1989只的NY0138-14X限量錶，最特別的是限量錶為不鏽鋼錶殼搭配PU錶帶，整個面盤全覆上夜光塗層，在暗處閃閃發亮，品牌附贈紀念幣及認證卡，增添收藏價值。

▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」愛海洋亞洲限定款SRPH43K1，19,500元。 （圖／Seiko提供）

Seiko旗下專業運動潛水錶款系列Prospex，參與泰國環境和社會商業組織 EEC Thailand（Environmental Education Center Thailand）所提倡的「Save the Ocean愛海洋」保育珊瑚計畫，因此以珊瑚礁為靈感，推出亞洲、大洋洲和中東獨家發售的限定錶款SRPH43K1，錶殼與錶耳均為稜角分明的切面，猶如日本武士盔甲肩部突出輪廓，被錶迷暱稱為「SAMURAI 武士」造型，藍色面盤與錶帶來自大海色調，錶圈點綴亮眼的橙色數字與指針則來自珊瑚礁，此活潑配色也提升易讀性。

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關鍵字：

CITIZEN, Seiko

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