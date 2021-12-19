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沉浸式美肌／小姐變阿姨僅一線之隔！顧好「細節」當個全方位美人

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▲▼自然美細節保養。（圖／記者湯興漢攝）

▲細節保養都顧好，美麗無懈可擊。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，不少人顧好了臉部，身體、手部肌膚卻放任不管，使得發生手一伸出來變阿姨的窘況。不想讓保養功虧一簣，保養更要細節化，千萬別讓脖子、雙手、身體使年齡露了餡，細節都顧好當個全方位美人吧！

和臉部比起，手部和身體肌膚更容易受到日曬、空污、氣候以及生活作息影響，加上接觸面積大，稍不重視保養，粗糙細紋、毛孔粗大、膚色暗沉，甚至乾荒脫屑全出現。根據調查指出，多數人有臉部肌膚保養習慣，但往往忽略身體與手部，但手部的老化速度竟是臉部8倍之多，更該加強身體部位潤澤防護。

▲▼自然美細節保養。（圖／記者湯興漢攝）

▲因疫情關係頻繁清潔與消毒，手部肌膚更要適時保養。

手部肌膚是女人的第二張臉，加上後疫情時代影響，頻繁清潔和消毒使得雙手乾荒不適，護手霜更成為生活必需品，除了露出的雙手，隱藏在衣物下的身體肌膚，像是膝蓋與手肘也要悉心保養，若是長期忽略不顧，一開始是乾燥脫屑，最終更會讓老化細紋現形。

皮膚科醫師唐豪悅分享，冬季洗澡水溫不宜過燙，較洗臉溫度略高即可，身體肌膚不需過度去角質，洗澡後趁身體微濕可立刻塗擦乳霜，建議每天隨身攜帶護手霜，洗手、消毒後可視狀況塗抹，若感受到手部肌膚緊繃也該隨時補擦，睡前可以改成厚擦滋養更好。

▲▼自然美細節保養。（圖／品牌提供）

▲東森自然美瑞昇 玫瑰花園身體保濕霜 ，200g，NT$2,280。（圖／品牌提供，以下同）

選用大馬士革玫瑰萃取，賦予肌膚放鬆紓壓氣息，另含珍稀野玫瑰獲取的雪玫瑰精萃搭配天然玻尿酸、神經醯胺和植物抗老精華，幫助舒緩肌膚緊繃不適，乳霜柔滑質地好推勻，輕盈快速地被肌膚吸收，讓人彷彿身處玫瑰花園中。

▲▼自然美細節保養。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 瑞昇花園之秘御手組，40ml X 2，NT$1,600。

內含乳油木玫瑰護手霜、乳油木薰衣草護手霜，蘊含20%乳油木果油、阿爾卑斯雪玫瑰精萃、大馬士革玫瑰精萃、南法普羅旺斯薰衣草、玻尿酸與植物保濕精華等成分，加上多重天然植物萃取精華加乘，保濕同時舒緩放鬆肌膚，輕盈質地不留負擔。

關鍵字：

自然美, 東森自然美, 護手霜, 身體乳霜, 細節保養

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