fb ig video ETtoday search mobile

2000元以下就能買到美妝聖誕禮物　送長輩、朋友都很可以

>

記者李薇／綜合報導

聖誕節很多人都有送禮的需求，《ET FASHION》也整理多款禮盒系列，2000元以下就可以買到厲害的美妝組合，很適合拿來送給朋友或是長輩，香香的味道跟實用的功能，只要收到禮物的人一定會喜歡。

1.korres 希臘假期身體霜精選禮盒，售價1,350元

▲香氛,禮盒,聖誕節,聖誕,korres,蜜葳特,倩碧,歐舒丹,嬌蘭。（圖／品牌提供）

梔子花身體乳霜50ml、葡萄柚身體乳霜50ml、克什米爾玫瑰身體乳霜50ml、佛手梨身體乳霜50ml、希臘經典身體乳霜50ml，全台限量25組，身體乳霜剛好很適合現在冬季使用，可以打造出細緻的肌膚狀態。

2.蜜葳特 玫瑰美肌護手組，優惠價1,580元

▲香氛,禮盒,聖誕節,聖誕,korres,蜜葳特,倩碧,歐舒丹,嬌蘭。（圖／品牌提供）

玫瑰花粹200ml、玫瑰槐花蜜沐浴皂100g、紅石榴豐潤護手霜30ml，經典的玫瑰花粹可以噴灑在肌膚上，打造出細緻臉部的肌膚，搭配身體的沐浴皂、紅石榴的護手霜，可以從頭到腳打造出完美的肌膚狀態。

3.倩碧 Holiday閃閃甜心腮紅盤，售價2000元

▲香氛,禮盒,聖誕節,聖誕,korres,蜜葳特,倩碧,歐舒丹,嬌蘭。（圖／品牌提供）

網友口碑一致認證業界腮紅人氣王聖誕趴踢交換禮物、自用兩相宜，絕美三色化成甜甜聖誕糖果，仙女般甜甜好氣色讓人忍不住想咬一口，美到哭的絕美腮紅，花農必收聖誕神隊友，而且妝效超級服貼，可以打造出完美的妝容。

4.歐舒丹 豐收限定版乳油木星型彩球組，售價680元

▲香氛,禮盒,聖誕節,聖誕,korres,蜜葳特,倩碧,歐舒丹,嬌蘭。（圖／品牌提供）

天空藍星型彩球裝著乳油木系列的暖心祝福。乳油木保濕身體霜有效柔潤、保濕乾燥肌膚；全球每2秒賣出一條的乳油木護手霜，富含20%乳油木果油，為雙手帶來防護、滋養及柔潤功效；乳油木牛奶皂及沐浴油溫和潔淨肌膚，洗後柔潤舒適不乾澀，散發宜人牛奶香氣。

5.嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G大容量組，售價5,300元

▲香氛,禮盒,聖誕節,聖誕,korres,蜜葳特,倩碧,歐舒丹,嬌蘭。（圖／品牌提供）

時節入冬，最需要「皇家蜂王乳平衡油3G」拯救各種肌膚狀況，無論是乾燥、膚況不穩定，甚至底妝卡粉、脫妝，都能用「#小金瓶」1滴神救援！聖誕限定組合加碼贈送限量立體金蜂化妝包，讓小蜂農過年出門旅遊把蜂王乳全套輕鬆打包！

關鍵字：

香氛, 禮盒, 聖誕節, 聖誕, korres, 蜜葳特, 倩碧, 歐舒丹, 嬌蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

改變你的消費觀　越花越有錢的3個秘訣！

改變你的消費觀　越花越有錢的3個秘訣！

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

帶有透明感的「奶油肉桂捲」唇色　擦起來就是溫柔小姊姊 「平價版海洋拉娜」才403元！粉絲狂用6年　小擦傷、乾癢都能抹 《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友 頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃，小心落髮更嚴重 財運擋不住！「5星座」天生富貴命，貴人們還排隊來幫你 星巴克「鑽石球型包」根本香奈兒平價款！打開再送你一個馬克杯 5種每個人都應該擁有的能力　才能讓自己越來越值錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面