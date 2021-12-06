2000元以下就能買到美妝聖誕禮物　送長輩、朋友都很可以

記者李薇／綜合報導

聖誕節很多人都有送禮的需求，《ET FASHION》也整理多款禮盒系列，2000元以下就可以買到厲害的美妝組合，很適合拿來送給朋友或是長輩，香香的味道跟實用的功能，只要收到禮物的人一定會喜歡。

1.korres 希臘假期身體霜精選禮盒，售價1,350元

梔子花身體乳霜50ml、葡萄柚身體乳霜50ml、克什米爾玫瑰身體乳霜50ml、佛手梨身體乳霜50ml、希臘經典身體乳霜50ml，全台限量25組，身體乳霜剛好很適合現在冬季使用，可以打造出細緻的肌膚狀態。

2.蜜葳特 玫瑰美肌護手組，優惠價1,580元

玫瑰花粹200ml、玫瑰槐花蜜沐浴皂100g、紅石榴豐潤護手霜30ml，經典的玫瑰花粹可以噴灑在肌膚上，打造出細緻臉部的肌膚，搭配身體的沐浴皂、紅石榴的護手霜，可以從頭到腳打造出完美的肌膚狀態。

3.倩碧 Holiday閃閃甜心腮紅盤，售價2000元

網友口碑一致認證業界腮紅人氣王聖誕趴踢交換禮物、自用兩相宜，絕美三色化成甜甜聖誕糖果，仙女般甜甜好氣色讓人忍不住想咬一口，美到哭的絕美腮紅，花農必收聖誕神隊友，而且妝效超級服貼，可以打造出完美的妝容。

4.歐舒丹 豐收限定版乳油木星型彩球組，售價680元

天空藍星型彩球裝著乳油木系列的暖心祝福。乳油木保濕身體霜有效柔潤、保濕乾燥肌膚；全球每2秒賣出一條的乳油木護手霜，富含20%乳油木果油，為雙手帶來防護、滋養及柔潤功效；乳油木牛奶皂及沐浴油溫和潔淨肌膚，洗後柔潤舒適不乾澀，散發宜人牛奶香氣。

5.嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G大容量組，售價5,300元

時節入冬，最需要「皇家蜂王乳平衡油3G」拯救各種肌膚狀況，無論是乾燥、膚況不穩定，甚至底妝卡粉、脫妝，都能用「#小金瓶」1滴神救援！聖誕限定組合加碼贈送限量立體金蜂化妝包，讓小蜂農過年出門旅遊把蜂王乳全套輕鬆打包！