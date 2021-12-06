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玄彬最新代言搶了孫藝珍飯碗？總裁頭＋黑西裝「露出超萌酒窩」帥暈粉絲

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文／妞新聞 

韓國國民級巨星「玄彬（炫彬）」以及「孫藝珍（孫藝真）」，在2019年合作《愛的迫降》後聲勢狂飆，兩人在今年元旦雙雙大方認愛、升級成「現實CP」，公開戀人關係後，小倆口的人氣反而更旺，不只新作品預備中，廣告更是接到滿滿滿，受封「最強吸金情侶檔」！

偷搶女友代言？

玄彬入侵食、衣、住、行（笑）

https://www.instagram.com/p/CV4Gwf3JqVj
https://www.instagram.com/p/CWFyhQUpx2h

https://www.instagram.com/p/CWXwX3_JKTl

玄彬身為「韓國四大公共財」成員之一（雖然因為認愛退團），完美形象讓他成為國內外廣告品牌的寵兒！除了拿下新一任TOM FORD亞太區形象大使，韓國居家品牌BODYLUV、保養品牌MEDIHEAL、飾品品牌周大福、東南亞最大的電子商務平台Lazada、義大利服裝品牌諾悠翩雅、英國服裝品牌英國的Crocodile、美國運動品牌Under Armou、瑞士腕錶品牌OMEGA…橫跨各領域、超過幾十家代言能看到他的身影（笑），近期居然連「女孩專屬牌」都不放過…

男神喜歡女生穿哪款鞋？

出道18年首次代言「這個」

雖然代言品牌眾多，但這性質的品牌是第一次！玄彬在2021冬天居然拿下了「女性鞋履品牌」的代言，品牌73Hours的廣告中男神穿著格紋西裝外套、駝色內搭整套大地色系造型登場，最後還拿出一盒裝著銀色亮片高跟鞋的盒子，疑似是在購買送女友的禮物（笑），紳士風影片立刻帥暈一大批粉絲。

全黑正裝＋霸氣總裁頭

確定這是代言女鞋？

▲玄彬最新代言是「女性鞋履品牌」（翻攝自youtube截圖，下同）

別以為廣告正片已經夠帥了！花絮更是致命啊啊啊！最新公開的73Hours代言片段中，玄彬以「全黑西裝套裝＋領帶」超正式造型出鏡，髮型也整個往後梳，變身高冷總裁現身，拍攝的時候也不時微皺眉或冷漠注視遠方…帥到人神共憤！！！

不過等到攝影師一喊CUT，暫時關閉工作模式的玄彬馬上被捕捉到「超迷人反差萌」，不時的活動臉頰或抿嘴、可愛小表情超多，招牌酒窩更是出來見客（笑），不到2分鐘的花絮影片一曝光馬上引發暴動，粉絲紛紛留言：「太可愛了吧！」「年紀是大叔但怎麼可以這麼帥」、「這必須收藏～」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

玄彬不當李大尉10個月，穿全黑西裝「改行變身007」！男神版龐德帥照曝光全網暴動

 10年後的玄彬曝光？一下時光機「禁慾襯衫＋大長腿」帥爆，致命下顎線公開全網戀愛

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 玄彬, 孫藝珍

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