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郭書瑤新戲姐弟戀坦言「年齡不是問題！」　要求另一半要懂得浪漫

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文／妞新聞

演活了《通靈少女》的郭書瑤，坦言自己在現實生活中的預感是奇差無比，而家中那座金馬最佳新演員就是最好見證，不但開心驚慌的語無倫次，哭起來更是不忍回顧，瑤瑤直言，若是自己真有一點感覺會得獎「絕對會哭的更好看！」，隨著姐弟戀電影新作《再說一次我願意》即將與大家見面，瑤瑤這次也暢談了自己現在的感情觀，本期就跟妞編輯一起來看看邁入30歲的瑤瑤跟過去有什麼不同吧！

所謂的預感、第六感通常都會有一點玄妙，雖然說瑤瑤相信預感這件事，但他也坦言自己的第六感是真的很不準確，不過他覺得這樣的自己也不錯，因為若是真的有預知的能力，就會產生擔心或是延伸更多的想法或困擾，所以對於沒有什麼預感的自己每天開心正常的生活，瑤瑤是滿意的～

若要說起自己的預感有多失準，瑤瑤要用金馬獎來證明，當年入圍最佳新演員時，瑤瑤完全沒有任何一絲感覺自己有機會拿下獎座，記得那屆是金馬50卡司超強，23歲的他一心只想著去當劉德華、鞏俐、林青霞、張曼玉這些大明星們的粉絲，收集跟所有人合照，若當時要有一點點預感的話，自己一定會好好準備感言，而且不會哭得這麼醜，醜到連自己都不敢看，這也成了瑤瑤覺得自己預感真的有夠不準的代表之作！

在感情中姑且不論女生都有種「有什麼不對勁」的這種預感，認愛過幾次的瑤瑤同樣覺得自己完全沒有過那種一眼看到某個對象，就感覺自己日後會跟他有什麼發展的預感，而且自己過去的另一半，通常一開始都不太對盤，自認為絕對不可能、大家也覺得他們不可能有發展的對象，而戀愛中「男友感覺有點不對勁」的預感，就是另一個故事了（大家是不是更想聽這個哈哈哈哈）

不過除了戀愛之外，親情方面瑤瑤其實是有過特別的預感經驗，17歲時父親由於心肌梗塞驟逝，在這之前瑤瑤每天都是由爸爸接送上下學，那段時間坐在機車後座的瑤瑤心裡一直有個聲音，要他快點去抱抱爸爸，沒想到一週後，爸爸就這麼突然走了，也因此，長大之後只要有這種念頭，瑤瑤都會特別重視，有這樣的想法就要去做！

相信很多女生在心裡有疑惑，或著是日常不順心的時候，可能都會想去看看星座運勢、翻翻農民曆，過去的瑤瑤也是這樣的女生之一，但隨著自己慢慢長大，覺得了解了因果、循環的道理，就不會太特別的往運勢方面去想，而這樣反而讓自己更坦然的接受生活中的各種到來，當然會有這樣的想法，其實也跟自己演出《通靈少女》這個角色有關，在拍戲過程中接觸的更多了，了解生命有自己的定數，就算是那些可以告訴你運勢，幫你解惑的人，他們懂的也只是一小部分而已，這樣的想法也讓瑤瑤對生活的看法更加豁達。

在最新與蔡凡熙搭檔主演的新電影《再說一次我願意》中，有許多浪漫的情節，其實在日常生活中，瑤瑤也大方承認，自己追求的是浪漫的「另一半」（大笑），而自己在感情中同樣也非常重視生活中的日常情趣，無論是一起看一部電影、突然做一些平常不會做的事、玩一些生活小遊戲，都是為感情生活投入新的刺激。

印象深刻的一次就是過去跟某一任男友，兩人突發奇想約定了某個時間在夜店碰面，但要打扮成對方沒看過的樣子，誰先被找到就要完成對方一個心願，雖然結果是瑤瑤輸了，但是過程非常好玩有趣！

在拍攝《再說一次我願意》時，有一幕需要霸氣親吻蔡凡熙的片段，面對這種類型的吻戲，瑤瑤其實當下腦袋沒有特別在想什麼，不過在當時的劇情中，瑤瑤的角色做這件事是為了要氣電影中的另外一半，但若不是劇情需要，現實生活中的瑤瑤個性是不可能做出這種事，因為瑤瑤其實是怕跟對方吵架的女生，在過去的感情中也都會以順著對方為主，即使真的心中有不滿或憤怒，也只是忍著不說，不過這樣的個性在碰到之前的兩個交往對象後有了改變，讓瑤瑤學著在講出自己不開心的地方，探索自己不滿的原因，也因為這樣的相處與成長，瑤瑤對於之前的交往對象都是心存感謝的。

「蔡凡熙好帥！」雖然在《通靈少女》就跟蔡凡熙合作過，兩人太熟悉，當時對蔡凡熙真的沒有這種感覺，不過在這部電影中，瑤瑤也跟大家預告了蔡凡熙是從頭帥到尾，尤其彈著吉他求婚的那段劇情，真的讓人覺得小男孩長大了，散發了男人的帥度！

在談到理想型這個問題時，瑤瑤很可愛的表示說，他其實也很想說講出自己喜愛的類型，但看看他過去的對象，都跟自己講的都不一樣，但身高夠高是一直不變的條件，而且依舊不排斥姊弟戀，因為成熟這件事跟年紀是無關的。不過瑤瑤自己也坦言，踏入30歲的年紀，希望未來的對象除了開心就好的談戀愛之外，更期待的是一個可以「過生活」的對象，因為一起生活的人決定了你生活的品質，對他來說真的很重要。

當然跟所有邁入3字頭的女生一樣，瑤瑤也被長輩催過婚，但他給出的答案真的會讓你驚訝這個女生心靈的成熟度，在面對被催婚的問題，瑤瑤表示另一半並不一定絕對是可以照顧你一輩子的人，總是會有一人先離開，現在的瑤瑤會自己好好照顧自己，認真賺錢經濟獨立，多多交朋友，就算老了也會有好友互相扶持！其實這段話，妞編輯也覺得很適合所有正在面臨這個問題的妞妞們操考，唯有照顧好自己、讓自己能夠獨立，與適合的另一半過得開心，這樣就很足夠了。

在未來瑤瑤當然還是會繼續推出好的新作品，專輯也會在計劃當中，不過瑤瑤也透露了之後會有更突破性的新嘗試，所以最近正在練習更順暢的口條，大家就多多期待囉～

Project Manager／翁毓喬 Landy Weng

Editor／林湘渝Edie Lin

Stylist／林湘渝Edie Lin

Photographer／韓爵蔚 David Han

Videographer／吳哲箴 Sally Wu

Make up ／Claire (二十ㄧ克拉）

Hair／威奇（80s_ares）

Sponsor／Alice+Olivia、Vivienne westwood、Olivia Yao Jewellery、H&M

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 郭書瑤

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