12星座最後一個月運勢！牡羊爆炸好運貴人多、巨蟹順順往前走就對

文／職場人

轉眼間已經默默來到2021年最後一個月了，職場人今年的目標都順利達成了嗎？儘管今年因為疫情，讓我們的生活有了預料之外的變化，但所幸疫情有了好轉，職場人也從逆境中找到新的生存方式。在這最後一個月，我們仍要繼續好好過生活，來看看12月星座運勢解析，也為迎接明年做準備吧！

#12月星座運勢解析：牡羊座

▲12月星座運勢解析（圖／pixabay，下同）



牡羊座12月星座運勢為「爆炸好運，升官發財貴人多」，在2021最後一個月裡，牡羊們職場事業運可說是踏上了理想之路，順勢而為是你們這個月的基礎功，只要肯努力就容易受到肯定！

#12月星座運勢解析：金牛座

金牛座12月星座運勢為「年前轉職不是好時機」，如果想在年底轉職的金牛們要三思而行了，因為在2021最後一個月，對於職場的重要事物與抉擇都要稍安勿躁為宜，多聽聽客觀的聲音，別衝動行事是本月的忠告。

#12月星座運勢解析：雙子座

雙子座12月星座運勢為「以有效溝通打破對立僵局」，這個月你最重要的功課就是「自我檢視」並好好規劃未來一年，對於生活與事業的夥伴更應該要保持耐心與愛心，良性的互動與溝通有望著你一臂之力！

#12月星座運勢解析：巨蟹座

巨蟹座12月星座運勢為「突破職場瓶頸，能力持續升級」，在這最後一個月，巨蟹們的工作運頗佳，對於處於瓶頸的事物有機會尋獲新策略突破，所以在職場上就腳踏實地地打拼，順順地往前走就對了！

#12月星座運勢解析：獅子座

獅子座12月星座運勢為「不瞎忙，先設定年度目標將執行方法具體化」，堅持不代表固執，尤其是步步為營的堅持，對獅子們來說2021的最後一個月，就是收穫的月份，過去的努力會讓你的事業獲得夥伴貴人的肯定，積極地向成功的人學習也會有不錯的收穫哦！

#12月星座運勢解析：處女座

處女座12月星座運勢為「重大抉擇與改變稍安勿躁為宜」，在這個月投資求才宜謹慎，對於健康、 愛情和事業皆是如此，順勢執行，短線財利可期。

#12月星座運勢解析：天秤座

天秤座12月星座運勢為「投資宜謹慎，免於荷包失血危機」，在這歲末年終時刻，天秤們也是要保持稍安勿躁的心態，本月投資也要多加謹慎，不過你們人脈能量佳，所以還是有機會遇到貴人相助。

#12月星座運勢解析：天蠍座

天蠍座12月星座運勢為「心想事成，旺爆工作運」，2021最後一個月對天蠍們來說是自我檢視的重要月份，在這個月你的金錢運頗佳， 應收帳款容易如願以償入袋，建議可以好好投資理財，或是購屋置產同時進行。

#12月星座運勢解析：射手座

射手座12月星座運勢為「攜帶雨具注意保暖避免風寒而感冒」，本月10日金星開始逆行，對於射手們來說是一個謹慎理財的訊息，另外你的健康磁場並不理想，要多注意天候變化，而人際關係的部分則是相對較佳，建議可以趁著年末向老朋友祝賀喚起情感。

#12月星座運勢解析：摩羯座

摩羯座12月星座運勢為「處理事情宜多方思考」，重要事務最好在12月10日之前做好定奪，之後就是按圖索驥行事，對於需判斷的事物也建議多尋找信賴之人諮詢，過於堅持或執著容易錯失良機。

#12月星座運勢解析：水瓶座

水瓶座12月星座運勢為「歲末年終檢視自己，財運才會旺」，今年最後一個月可以來場斷捨離，好好的整理與調整是有必要的，不論是居家還是辦公室空間。另外，在職場上任何靈感或點子都要詳細記載，才不會稍縱即逝，錯失機會。

#12月星座運勢解析：雙魚座

雙魚座12月星座運勢為「擬定明年方向，放大格局追求夢想」，是時候檢視這一年的業績了，檢視的目的是為了擬定明年的新方向，不足的需要補強， 理想的部份則要放大。

看完上述12月星座運勢，你有什麼想法呢？檢視今年的不足，趕緊計劃新一年的目標吧！

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