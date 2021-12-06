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遇到恐怖情人怎麼辦？「8本自救書單」控制狂、病態人格渣男快走不送

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文／職場人

最近，不論是立委高嘉瑜遭男友家暴事件，還是新北永和一名男子因爭執將女友的頭壓進小火鍋裡，都讓人不勝唏噓：「這個社會到底怎麼了？」很多傷害、侵犯、暴力事件都並非來自陌生人，反而是發生在家人、伴侶、朋友等親近之人間，其實日常相處是可以觀察到蛛絲馬跡的，只是我們未曾留意或在意，編輯為大家整理了「8本自救書單」教你如何辨別身邊的「恐怖份子」，並從這危險關係中脫身。

遠離危險自救書單推薦1：《都是李雅莉：「約會暴力」》

你或我，或者身邊的每一個人，都有可能在最不設防的親密關係中，以為是愛，卻成了「約會暴力」受害者。第1本推薦遠離危險的自救書單為《都是李雅莉：「約會暴力」──誰都可能受害，卻誰也不敢說人》，這本書集結了作者的親身經歷，約會暴力通常是一步一步變得嚴重，加害者等待獵物完全落入圈套後，才會脫掉「愛與關心」的面具，暴露出隱藏在後的「心理虐待」，而「精神控制」也是一種不容忽略的暴力！

遠離危險自救書單推薦2：《控制型伴侶》

職場人可能認為「這種事不可能發生在我身上」，但我們卻從未想過失控的親密關係，比你想像的更恐怖！第2本推薦遠離危險的自救書單為《控制型伴侶：干涉、限制、貶低，你值得更健康的關係》，「高壓型控制」是指在一段親密關係中，某一方使用暴力威脅手段來支配另一方的行為，有時外人根本無法從伴侶關係中看出任何跡象，而這本書會教你如何辨識有「高壓型控制」傾向的恐怖情人、如何從高壓型控制關係中安全脫身。

遠離危險自救書單推薦3：《渣男，病態人格》

「七成的謀殺，發生在妳提分手後。」第3本推薦遠離危險的自救書單為《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》，是台灣第一本由擅長司法精神醫學的資深精神科醫師，深刻探討病態人格渣男的專書，書中提出8個策略教你如何與病態人格渣男平安分手！

遠離危險自救書單推薦4：《毒型人格的惡情人》

真正的壞人，在出場時都是看似無害的好人，職場人千萬不要幻想著可以改變這種具有毒型人格的惡情人，因為他們的最大特質就是：無法被改變！第4本推薦遠離危險的自救書單為《毒型人格的惡情人：30個警示，看穿心理變態的完美偽裝》，此書分享了30種惡情人的特徵，有一些人表面「正常」，行為也偽裝或包裝得很「健全」，但我們可以從一些小細節得到示警信號！

遠離危險自救書單推薦5：《親密關係暴力》

暴力從不止於情人關係，最親近的家人有時也是讓你受傷的源頭。第5本推薦遠離危險的自救書單為《親密關係暴力：以愛為名的虐待與傷害》，書中指出家人間的衝突常被認為是「家醜不可外揚」的隱私，但實際上親密關係暴力是全球普遍的問題，如果只是一味地沈默，後果將不堪設想。

遠離危險自救書單推薦6：《自戀者施虐，竟讓你愛到無法自拔》

當你徹底死心決定分手，對方總是道歉哀求：「我願意做任何事來挽回你。」第6本推薦遠離危險的自救書單為《自戀者施虐，竟讓你愛到無法自拔》，施虐者最常發生在你的父母、伴侶、上司、朋友，偏偏這些關係你無從擺脫，透過本書分享的「自戀型虐待康復療法」，讓自己脫離危險關係、走上痊癒之路。

遠離危險自救書單推薦7：《病態人格》

社會很亂、人心難測，有一種人表面上精神健全，卻有著假面下的扭曲心性。第7本推薦遠離危險的自救書單為《病態人格：是藏著惡意的善良，還是富有魅力的瘋狂？》，有些人乍看之下富有魅力、精於投人所好，但一不小心與他們扯上關係，就很有可能任其宰割，我們必須理解他們的從在，並如履薄冰地因應，才能與之和平共處。

遠離危險自救書單推薦8：《這不是沒關係》

第8本推薦遠離危險的自救書單為《這不是沒關係：20則性暴力受害者的圖像故事》，這本圖像小說集結了20則真實性暴力受害者的故事，施暴者可能是熟人、陌生人或親密關係中的人，同時也是提醒大家性暴力的面貌是各式各樣、無處不在。

以上8本「自救書單」推薦給職場人，幫助你辨別周遭「恐怖份子」，不論是家人、情人、朋友，還是職場上的同事、上司都有可能是隱藏版的病態人格，可以與之和平共處，但切勿扯上關係，從日常細節觀察起，並慢慢從這危險關係中脫身。

Source：博客來

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關鍵字：

Workworks職場人, 書單, 閱讀, 控制狂

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