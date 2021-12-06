安海瑟薇捧「4千元平價包」騙到網友！　洩黑絲美腿貴婦氣場爆棚

記者鮑璿安／台北報導

39歲美國演員安海瑟薇（Anne Hathaway）日前被捕捉與丈夫現身街頭的模樣，產下二胎的她不僅狀態維持得宜，以一身針織短裙亮相身材依舊火辣，而眼尖網友也發現，她手中的包款竟格外親民，台幣4千元內就能入手同款，讓粉絲大讚：「真女神」。

▲安海瑟薇換上紐約設計師品牌MONSE 2021秋冬系列針織裙裝 ，與老公恩愛同框。（圖／CFP）

安海瑟薇在2019年12月低調產下二胎，與老公亞當舒曼感情生活始終低調，日前兩人被拍到現身街頭，安海瑟薇換上一套紐約設計師品牌MONSE 2021秋冬系列針織裙裝，宛如下衣失蹤的激短尺寸讓她筆直美腿曝光，並加以膝下靴修飾，整體造型相當幹練率性，即便升格二寶媽，安海瑟薇狀態維持得宜，從頭到腳散發女神光澤。

▲安海瑟薇手中包款是平價小眾品牌JW PEI，Maze 單肩包NT$3,390。（圖／CFP）

更令人驚艷的是，安海瑟薇手中包款看似精品，其實是相當平價的小眾包品牌JW PEI，品牌來自洛杉磯，於2017年創立，以永續環保為主軸，成立短短時間就深受時尚迷喜愛。不論是馬鞍包、信封包都很夯，而安海瑟薇的手拿包款式Maze運用蓬鬆的編織細節賦予辨識度，無論肩背或上身都很好搭配，單價約落在3千元上下，連安海瑟薇也搶先入手，果然很有魅力。