Joy羊毛外套＋激短迷你對尬裙金裕貞　「這配件」連鄭浩妍、Lisa都搶戴

記者王蓁蓁 / 台北報導

8月份被爆出戀愛說的Red Velvet成員Joy，在認愛大5歲的韓國歌手Crush後，被粉絲們大讚：「陷入愛河後又更美了！」近日她現身街頭，以溫暖的麂皮羊毛外套搭配激短迷你裙，加上透膚長襪，使Joy的招牌大長腿更加引人遐想，不過這套造型早就已經被「國民妹妹」金裕貞在社群曬過了，就連頭上最近火紅的CELINE髮箍也跟Joy同款，兩位女神幾乎全身撞衫意外引起話題。

▲Joy上半身穿著CELINE麂皮羊毛外套，下身則反轉搭激短迷你裙。（圖 / 品牌提供）

近期Joy主演的新韓劇《只一個人》釋出預告，女團出身的她近年不斷跨界，嘗試戲劇、綜藝節目也不放過，此次她在前往節目的路上還被捕捉到多張「上班路美照」，其中她更大比「臉頰愛心」賣萌寵粉，只見她穿著CELINE麂皮外套，內裡鋪滿羊毛的設計顯得溫暖可愛，不過她下半身卻反轉搭配短到不行的迷你裙大秀長腿，加上若隱若現的透膚褲襪耍辣，讓網友直呼「根本不怕冷」、「上下身兩個季節」、「太辣」！最後不忘運用近日被明星們搶帶的CELINE Logo髮箍，點綴一頭浪漫捲髮。

▲金裕貞則是早在前陣子就Po出同套CELINE造型。（圖 / 翻攝IG@you_r_love)

而「國民妹妹」金裕貞則是前陣子就Po出同套造型，但比起Joy「愛美不怕流鼻水」的惹火穿搭，同樣以CELINE麂皮羊毛外套作為整體焦點的金裕貞，反而更著重保暖，針織衫又再內搭帽T，下半身則是運用丹寧長褲，展現率性小男孩風格，並且帶上與Joy同款CELINE髮箍，精緻臉蛋就算脂粉未沾，也讓人忍不住多看幾眼。

這款CELINE髮箍除了被Joy、金裕貞搶曬過，以《魷魚遊戲》中飾演脫北者「姜曉」走紅的鄭浩妍、「人間芭比」Lisa也都曾在IG中穿搭擺拍。

▲鄭浩妍、還有Lisa也都曾在IG中穿搭同款CELINE髮箍擺拍。（圖 / 翻攝iG@lalalalisa_m、hoooooyeony）

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