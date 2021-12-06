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95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事

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文／Squid

每個女生在愛情裡面都有盲點，常常會為了感情做出傷害自己或是傷害對方的事情，《ET FASHION》就盤點95%的女生都會做錯的事情，一定要特別注意，才能讓彼此的感情更加長長久久。

▲愛情,感情,男女。（圖／unsplash）

1.錯誤的預估他是一個什麼樣的人

很多女性都會因為喜歡他做出錯誤的預估他是一個什麼樣的人，一開始這個男生對你很溫暖、很紳士你覺得他真的好謙虛喔、好努力喔、好喜歡我喔，可真的相處了一段時間以後，才發現他脾氣很大，也沒有那麼努力、貼心，甚至還花心，其實這個就是真實的他，但是你就是不相信啊，所以不要因為浪漫給它貼上光環，要去了解真實的他是怎麼樣的。

▲愛情,感情,男女。（圖／unsplash）

2.喜歡用各種方式來考驗對方

比如動不動就提分手，女生談戀愛的時候希望能夠得到被偏愛的感覺，但是在男生的世界裡面他們是最怕這個，但凡有一個男生，有那麼一點點條件的，他真的就是頭也不會的離開，因為談戀愛是雙向的選擇，最後用手段來篩選出的男生，往往是條件最差的那幾個。

▲愛情,感情,男女。（圖／unsplash）

3.輕易為了他捨棄了自己的社交圈

把自己託付給他是一件極其愚蠢的事情，男生絕對不會因為這樣子做才感激你，你越是這麼做，越是在消耗自己，最後反而容易會拖垮自己，就你的世界裡面沒有了愛好、沒有了朋友，唯一能抓住的就是眼前的男人，所以為了他失去自己的世界超級可怕。

關鍵字：

愛情, 感情, 男女

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