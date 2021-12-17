沉浸式美肌／抗老不能等！網推「3大保養單品」，力守青春防線

▲抗老及早開始，別讓臉部線條瞬間垮下來。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉／台北報導

別以為「抗老」離自己還很遠，現代人生活壓力大、作息不正常，老化往往比想像來得快，建議過了25歲之後，就要開始留意自身肌膚狀態，若感受到鬆垮，甚至是細紋生成，才開始抗老就太晚！

▲BIO UP 日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露，200ml，NT$2,880。

狀況1 保養卡卡，肌膚無感

對策→建議把日常化妝水改為保養型精華水，BIO UP推出日本最夯的酒粕保養，煥顏青春露內含日本黃金麴、和歌山金賞酒粕和清酒菁純，幫助喚醒肌膚年輕活力，改善臉部暗沉、減緩細紋。建議隨著膚況調整使用方法，掌握一擦二拍三濕敷原則就沒錯。

▲BIO UP 高純度酒粕胎盤彈潤霜，50g，NT$3,680。

狀況2 肌膚乾荒，摸起來失去彈力

對策→當手邊的乳液已經不夠力，不妨試試乳霜來逆轉臉部下垂線條，BIO UP的彈潤霜注入高純度精華，質地創造彈力絲線效果，內含專利雞尾酒配方搭配日紐雙胎盤原液、SYN-4D胜肽微絲等成分，精準打造結構式分層抗老護理，幫助恢復肌膚彈性，打造整臉澎嫩潤澤印象。

▲BIO UP 超緊緻能量特潤眼霜，20g，NT$3,280。

狀況3 眼周冒出細紋，看起來老好幾歲

對策→眼周肌膚是臉部最嬌嫩的部位，承受日常生活、環境與歲月侵襲，根據研究指出，臉部第一道細紋多半出現在眼周，BIO UP超緊緻能量特潤眼霜，主打分區保養概念，連容易忽略的上眼皮都使用有感，以雞尾酒配方、日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，先緊緻再豐潤，賦予彈潤緊實，減緩紋路生成。