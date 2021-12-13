6部位「遮得巧」輕鬆遠離風邪入侵　三款保暖神器冬天再冷也不怕

編輯／Beverly

冷氣團強勢來襲，怕冷的朋友是否已經備好禦寒用品，並且準備躲在家裡抗寒了呢？想要對抗寒冬，不僅僅是衣服穿多、穿厚就夠了，而是要穿得巧，將容易遇寒的部位包緊緊，才不會因為遭風邪入侵而著涼。以下盤點6部位穿暖+3保暖神器，冬天再冷也不怕，還不快點筆記起來！

口鼻

你是否因為疫情期間一直戴口罩而感到厭煩呢？先別急著討厭它，口罩可是冬天必備良品呢。人的鼻子會將冷空氣加溫、加濕後，再進入體內，若是吸進過多冷空氣，對身體也是一種刺激，容易造成感冒、過敏等問題，因此可以準備口罩、帽子、圍巾等禦寒用品，幫住臉部做好保暖工作。

▲做好頭部及口鼻保暖，遠離冷空氣侵襲。（圖／翻攝自小紅書@鼠一樂在東京，@什麼小靜）

脖子

脖子上有多個重要穴道，因此不論冬天遇到冷空氣還是夏天流汗吹冷氣，都可能著涼。可以穿著有領子的上衣或是戴圍巾、圍脖等保暖物品，為脖子抵擋寒氣；除此之外，也可隔著衣服使用黏貼式暖暖包，為頸部增加血液循環。

▲除了普通圍巾外，也可選擇連帽款，保暖效果更加倍。（圖／翻攝自小紅書@叫我肉符）

背部

人體重要的器官及穴道多集中在背部，因此背部一旦受寒，可能造成肺部虛弱、身體痠痛等問題。除了穿上保暖衣物外，也可將暖暖包隔著衣服黏貼在臀部的骶骨處，人體內多數血管聚集於此，因此暖暖包可溫潤血液，帶動全身血液循環，提高預寒效果。

肚臍

小朋友睡覺時為了避免著涼，總是會用睡覺肚兜將小朋友的肚臍包住，原因是因為肚子受寒容易有腹瀉、感冒等問題。因此冬天不建議穿著透風或是短版的上衣，最好能夠在內裡增加一件衛生衣或是發熱衣，避免著涼；也可將暖暖包貼在衛生衣上，達到保暖效果。當然，若是不幸著涼，除了熱敷腹部外，也可飲用熱的紅糖水或薑湯去寒暖胃。

▲冬天多著用內搭衣，避免軀幹因吹風而受寒。（圖／翻攝自小紅書@懷夢時光）

腳底

許多人認為只要軀幹有做好保暖工作就不會著涼，卻忘了足部也需要保暖。腳底為血液循環的末端，雖然離心臟最遠、血液最不容易到達，卻容易被寒氣入侵而著涼，因此除了避免穿著涼鞋、拖鞋等不具防寒效果的鞋款外，最好選擇適合冬天的厚襪子，並且多泡溫熱水及足部按摩，增加血液流通。

▲除了穿襪子外，也可使用黏貼式暖暖包，但要小心使用不要灼傷。（圖／翻攝自小紅書@桔子桔子橘）

原木桑拿桶

小小的原木桑拿桶以高桶身的設計包覆雙腳，且使用紅外線加熱的方式取代傳統的水＋電設計；搭配保暖布套，製造足部乾蒸桑拿的效果，使足部自然流汗，溫暖去濕。還在煩惱不知道要去哪裡泡腳的朋友，不妨考慮看看小巧可愛的原木桑拿桶。

▲原木桑拿桶絕對是冬季居家必備。（圖／翻攝自特力屋官網）

加熱坐墊

非常適合上班族的辦公室好物，智慧加熱坐墊能快速加熱，且溫度不會過高，不管寒冬還是夏天冷氣太強都好用。平常上班感到壓力緊繃的你，一定要購入溫暖舒適，還很舒壓的加熱坐墊，好好放鬆心情。

▲加熱坐墊不論居家、辦公都能帶來滿滿溫暖。（圖／翻攝自小紅書@南木子）

電熱暖手抱枕

雖然宅在家中，只要感到天氣變冷，就可以自行穿戴保暖用品或是窩進棉被、開暖氣等，但舒適的電熱暖手抱枕與普通棉被、抱枕抱起來絕對不一樣！電熱暖手抱枕可自行快速加熱，使手部保持溫熱狀態，且抱著電熱抱枕，就像抱著暖爐一樣溫暖，還可省下開暖氣的錢，實在非常划算。

▲輕巧方便的設計，絕對能溫暖整個冬天。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▶下班「躺沙發」必追9部劇 跟著《酒鬼都市女人們》一起笑忘職場煩惱

▶泡澡卡路里消耗等同步行 「選對時間泡」還能睡更好