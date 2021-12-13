fb ig video ETtoday search mobile

6部位「遮得巧」輕鬆遠離風邪入侵　三款保暖神器冬天再冷也不怕

>

編輯／Beverly

冷氣團強勢來襲，怕冷的朋友是否已經備好禦寒用品，並且準備躲在家裡抗寒了呢？想要對抗寒冬，不僅僅是衣服穿多、穿厚就夠了，而是要穿得巧，將容易遇寒的部位包緊緊，才不會因為遭風邪入侵而著涼。以下盤點6部位穿暖+3保暖神器，冬天再冷也不怕，還不快點筆記起來！

口鼻

你是否因為疫情期間一直戴口罩而感到厭煩呢？先別急著討厭它，口罩可是冬天必備良品呢。人的鼻子會將冷空氣加溫、加濕後，再進入體內，若是吸進過多冷空氣，對身體也是一種刺激，容易造成感冒、過敏等問題，因此可以準備口罩、帽子、圍巾等禦寒用品，幫住臉部做好保暖工作。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲做好頭部及口鼻保暖，遠離冷空氣侵襲。（圖／翻攝自小紅書@鼠一樂在東京，@什麼小靜）

脖子

脖子上有多個重要穴道，因此不論冬天遇到冷空氣還是夏天流汗吹冷氣，都可能著涼。可以穿著有領子的上衣或是戴圍巾、圍脖等保暖物品，為脖子抵擋寒氣；除此之外，也可隔著衣服使用黏貼式暖暖包，為頸部增加血液循環。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲除了普通圍巾外，也可選擇連帽款，保暖效果更加倍。（圖／翻攝自小紅書@叫我肉符）

背部

人體重要的器官及穴道多集中在背部，因此背部一旦受寒，可能造成肺部虛弱、身體痠痛等問題。除了穿上保暖衣物外，也可將暖暖包隔著衣服黏貼在臀部的骶骨處，人體內多數血管聚集於此，因此暖暖包可溫潤血液，帶動全身血液循環，提高預寒效果。

肚臍

小朋友睡覺時為了避免著涼，總是會用睡覺肚兜將小朋友的肚臍包住，原因是因為肚子受寒容易有腹瀉、感冒等問題。因此冬天不建議穿著透風或是短版的上衣，最好能夠在內裡增加一件衛生衣或是發熱衣，避免著涼；也可將暖暖包貼在衛生衣上，達到保暖效果。當然，若是不幸著涼，除了熱敷腹部外，也可飲用熱的紅糖水或薑湯去寒暖胃。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲冬天多著用內搭衣，避免軀幹因吹風而受寒。（圖／翻攝自小紅書@懷夢時光）

腳底

許多人認為只要軀幹有做好保暖工作就不會著涼，卻忘了足部也需要保暖。腳底為血液循環的末端，雖然離心臟最遠、血液最不容易到達，卻容易被寒氣入侵而著涼，因此除了避免穿著涼鞋、拖鞋等不具防寒效果的鞋款外，最好選擇適合冬天的厚襪子，並且多泡溫熱水及足部按摩，增加血液流通。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲除了穿襪子外，也可使用黏貼式暖暖包，但要小心使用不要灼傷。（圖／翻攝自小紅書@桔子桔子橘）

原木桑拿桶

小小的原木桑拿桶以高桶身的設計包覆雙腳，且使用紅外線加熱的方式取代傳統的水＋電設計；搭配保暖布套，製造足部乾蒸桑拿的效果，使足部自然流汗，溫暖去濕。還在煩惱不知道要去哪裡泡腳的朋友，不妨考慮看看小巧可愛的原木桑拿桶。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲原木桑拿桶絕對是冬季居家必備。（圖／翻攝自特力屋官網）

加熱坐墊

非常適合上班族的辦公室好物，智慧加熱坐墊能快速加熱，且溫度不會過高，不管寒冬還是夏天冷氣太強都好用。平常上班感到壓力緊繃的你，一定要購入溫暖舒適，還很舒壓的加熱坐墊，好好放鬆心情。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲加熱坐墊不論居家、辦公都能帶來滿滿溫暖。（圖／翻攝自小紅書@南木子）

電熱暖手抱枕

雖然宅在家中，只要感到天氣變冷，就可以自行穿戴保暖用品或是窩進棉被、開暖氣等，但舒適的電熱暖手抱枕與普通棉被、抱枕抱起來絕對不一樣！電熱暖手抱枕可自行快速加熱，使手部保持溫熱狀態，且抱著電熱抱枕，就像抱著暖爐一樣溫暖，還可省下開暖氣的錢，實在非常划算。

▲保暖。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▲輕巧方便的設計，絕對能溫暖整個冬天。（圖／翻攝自小紅書@悅光刻了本）

▶下班「躺沙發」必追9部劇　跟著《酒鬼都市女人們》一起笑忘職場煩惱

▶泡澡卡路里消耗等同步行　「選對時間泡」還能睡更好

關鍵字：

冬天保暖, 禦寒, 保暖用品, 冬季必備

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

IKEA銅板價「實用好物」TOP 13　一次打包輕鬆升級質感生活

IKEA銅板價「實用好物」TOP 13　一次打包輕鬆升級質感生活

最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕 Jennie、IU「韓星同款球鞋」特搜！女鞋頭Dara這雙NIKE聯名太厲害 奧斯塔羅12星座一周運勢1213-1219　雙魚加薪來了、金牛忙壞自己 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出 6款精品亮片包包推薦！Prada腋下包超閃、Chanel迷你晚宴包太貴氣 歐陽娜娜全身撞衫楊超越！「少女感罕見輸了」網：巴掌臉遇對手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面