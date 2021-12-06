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《駭客任務》綠字黑錶一看就懂　Hamilton科幻風吸睛

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▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕錶，32,400元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）於1970年發明了第一只數字跳字腕錶，與科技感設計畫上等號，曾與《天能》、《星際效應》等科幻好萊塢大片合作。近日則向《駭客任務》電影致敬，推出限量1999只的電影版PSR MTX限量腕錶，限量數量正是第一集電影上映年分。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕錶，限量1999只。

從《駭客任務》系列電影的科技感服飾中汲取靈感，Hamilton打造配備綠色LCD數字顯示的《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕錶，不鏽鋼錶殼與鍊帶則全部鍍黑，呼應電影中男女主角的穿搭；翻到腕錶背面，底蓋裝飾電影中招牌的數位雨滴圖案，錶款包裝也採相同設計，預告睽違18年後推第4集《駭客任務：復活》（The Matrix Resurrections）即將回歸。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕錶的錶背刻有電影中一眼可辨的數位雨滴圖案。

由以色列女星蓋兒賈多特（Gal Gadot）主演的電影《神力女超人1984》，去年底上映時也出現吸睛錶款，為符合全片80年代的時空背景，飾演男主角史提夫催佛的男星克里斯潘恩（Chris Pine），佩戴定價約700元的A168WA系列腕錶，採方形錶殼與鍊帶設計，搭配復古藍紅錶面，具備生活防水、1/100秒計時碼錶、鬧鈴、LED背光照明、全自動月曆、12/24制切換等多項功能，是備受學生族群喜愛的基礎入門錶。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲克里斯潘恩戴CASIO復古電子錶拍《神力女超人1984》。（圖／翻攝神力女超人臉書）

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, CASIO, 駭客任務

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