張鈞甯撞衫辛芷蕾氣場被打趴！「撐不起深V裙」殘酷對比曝光

▲台灣女星張鈞甯（左）撞衫辛芷蕾。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星張鈞甯、辛芷蕾曾在《如懿傳》中演出「海蘭」與「嘉貴妃」角色深入人心，戲裡互相是「死對頭」，沒想到日前兩人竟意外上演了撞衫事故，張鈞甯巧合穿著Alex Perry深V剪裁連身裙與辛芷蕾互撞，畫面曝光後引起許多粉絲熱議。

▲張鈞甯身穿知名設計師品牌Alex Perry黑色吊帶裙裝 。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯與辛芷蕾除了在《如懿傳》劇中擔任重要角色，兩人氣質神似，也受到香奈兒（CHANEL）青睞成為品牌形象大使，因此時常出席時尚場合。而這回兩人意外撞衫，張鈞甯身穿知名設計師品牌Alex Perry黑色吊帶裙裝，簡潔修身的剪裁中，注入了低胸深V元素，使其增添火辣氣質。不過也因為張鈞甯身材纖細較為單薄，因此呈現之下少了前凸後翹的視覺效果，在擺拍之餘反而撐不起衣服。





▲網友認為辛芷蕾氣場強大 。（圖／翻攝自微博）

反觀辛芷蕾就不同，她一向以強大氣場稱霸紅毯，在修身裙裝加持下，不僅沒有埋沒本身的S曲線，反而演繹出獨特魅力，舉手投足散發成熟女人性感韻味。而兩位古裝女神撞衫，網友也一面倒認為辛芷蕾大勝，「辛芷蕾氣場碾壓了」、「衣服穿人和人穿衣服的區別」、「這種剪裁真的要有料才能駕馭」、「辛芷蕾身材真的絕了」。