IG十個2021最新功能一次就上手！草寫字體、限動濾鏡教你輕鬆變網美

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IG總是時不時推出新功能、近期更有多款免天選帳號就開通，不過IG新功能怎麼用？限動直接翻譯、限動新英文字體、地圖功能、限動草稿...十個2021最新功能完整教學，趕緊也來一一試試看吧！

IG限動即時翻譯功能

以往追蹤的韓國明星或者日本網紅、歐美藝術家，發的限動再也不用擔心看不懂啦！左上角的翻譯年糕字樣只要點下去，就能大致看懂意思，如果是中文的話點下去、還能看到發文者刻意不讓人看清楚的小字！也算是這個功能的另類延伸用法。

IG限動儲存草稿功能

限動還沒打完字就不小心誤按叉叉、導致辛苦的文字全部付諸流水！近期推出的草稿功能，會在點叉叉瞬間詢問要刪除或是儲存成草稿使用，之後就能在草稿區找到囉！不過只有七天的效期，這點也必須特別留意。

IG限動即時聽打功能

這個即時聽打、自動輸入文字的功能目前只在歐美語系國家開通，不過方便性非常高，期待這個功能正式全面開放！

IG挽救近期刪除內容

不小心把內容刪除了也別擔心，只要到設定的區域按下帳號、再點選近期刪除，就能找到自己不小心刪掉的發文內容。

限動草寫英文字功能

這幾天最紅的話題應該就是IG秘密隱藏字體！只要是iOS系統幾乎都能用，在發佈限動時先選擇圖片中這款comic字體樣式，打出「papyrus」這個單字，記得用快速選字會失敗、必須一個字一個字打，就會出現神秘字體了！

裁切限動照片形狀

近期新增的裁切照片功能目前能夠使用的帳戶還不多，只要點一下要分享的照片，就可以將照片直接裁剪成星形、愛心、方塊、圓形等等，並且一次可以使用多張圖片來裁剪，非常方便。

IG地圖功能

最新推出的地圖功能現在為部分帳戶開放使用，從搜尋頁面點選右上角地圖，就能找到附近的餐廳、景點甚至是髮廊，點進去之後就能看到關於店家的公開貼文，非常方便。

同時也能選擇使用GOOGLE地圖開啟、還能追蹤以及分享給朋友。

IG力挺小商家貼紙

近期蠻新的力挺小商家功能，在發限動時選擇立體小商家符號、TAG想要推薦的店家，就會出現購物袋小標示、並且同時頁面上會顯示店家最新的三則PO文照片，點圖能直接連結去店家頁面，比起文字TAG更吸引人、也能達到為店家宣傳的效果。

照片套IG限動濾鏡

IG更新後只要將照片上傳限時動態，下方就會出現可以套限動濾鏡的設定，從此之後喜愛的限動濾鏡也能直接套用在照片之中！

IG上滑連結貼紙功能

最後是近期討論度超高的上滑連結功能，現在已經有部分帳戶可以直接使用，點選平時設置GIF動圖的頁面，就能看到連結的功能，貼上想要分享的網址或平台就完成，也能將網址任意放大縮小，之後其他瀏覽限時動態的人只要點選這張貼紙就能瀏覽網頁。

十個IG在2021更新的功能，雖然有些還是要等待測試完畢才能開放使用，不過也有很多已經開放給所有帳號囉，趕緊將IG先做更新之後、再通通嘗試看看吧！

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