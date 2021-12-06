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關穎逾300萬鑽石蛇上身　帶小千金見習寶格麗晚宴

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▲▼ 關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎（右）日前與長女C.C.一同參加寶格麗在知名餐廳RAW舉辦的晚宴。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

關穎與長女C.C.日前受寶格麗（BVLGARI）之邀，出席在知名餐廳RAW舉辦的「World Tour III」晚宴，母女倆盛裝出席，6歲的C.C.拎著寶格麗19,400元的Serpenti Forever系列迷你包，十足小千金派頭，媽媽關穎的行頭更驚人，佩戴總價超過300萬元的寶格麗珠寶捧場。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎佩戴寶格麗Serpenti鑽石與祖母綠單圈手環1,952,000元，單圈戒指1,436,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

出生豪門的關穎見過不少名牌精品，對於寶格麗以蛇為靈感的Serpenti系列情有獨鍾，當天出席品牌晚宴，她特別穿上腰部透視設計的白色迷你裙裝，搭配寶格麗戴上鑲嵌美鑽與祖母綠的Serpenti單圈蛇手環與戒指，兩件作品同時戴在左手上，成功聚焦。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲C.C.背寶格麗Serpenti Forever系列迷你包，19,400元。（圖／翻攝kwanterri IG）

當晚另一「嬌」點是關穎的長女C.C.，拎著寶格麗迷你小包可愛登場。關穎透露想藉此機會讓女兒體驗更多不同生活經驗，能耳濡目染生活美學，也讓她學習眼睛看到的美好事物背後，必須要經過不斷的努力、嘗試、磨練、突破和跌倒再站起來才能達成，一場盛宴的背後，盡顯為人母的用心與期待。

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關鍵字：

關穎, C.C., BVLGARI, 寶格麗

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