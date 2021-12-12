IKEA銅板價「實用好物」TOP 13　一次打包輕鬆升級質感生活

文／LOOKin 圖／LOOKin提供

居家生活品牌IKEA超好逛，而最為人喜愛的莫過於讓大家能以親民的價格，購入各種讓居家生活變得更美好的用品。今年IKEA更推出了「低價目錄」，精選多款CP值超高的實用好物，實現不用花大錢也能打造美好生活的心願！

IKEA低價商品推薦

1. 自黏式地板防刮傷墊片 20件裝，NT$19

以IKEA餐椅的座椅和椅背模擬擺放100公斤和30公斤的重物，可持續重壓25,000-100,000次。

2. ISTAD保鮮袋 50件裝，NT$89

可重複密封及使用的保鮮袋，無論是隨身攜帶或是分裝食物都超方便。

3. KALAS湯匙 4件裝，NT$19

明亮又活潑的顏色搭配塑膠材質，不含添加物，可重複使用，適合做為免洗餐具的替代品。

4. SPRUTTIG衣架 4件裝，NT$59

佔用空間比木質衣架小，方便騰出更多空間掛衣服，無論是懸掛褲子、襯衫都適合。

5. KALAS水杯 6件裝，NT$49

豐富的活潑顏色可重複使用，作為免洗餐具或是漱口杯都適合。

6. NOJIG收納盒，NT$9

10X10cm的米色小盒，最適合當作抽屜裡的夾層分類幫手。無論是文具用品或是女孩的飾品，運用小盒分裝就不怕雜亂啦！

7. SKÅDIS掛鉤 5件裝，NT$50

純白的收納掛勾可搭配收納壁板使用，DIY創造符合個人需求的收納方式。無論是放在浴室、書房、廚房都適合。

8. VIKFJÄRD毛巾，NT$39

30X30cm，吸水性佳的柔軟毛巾有飾邊，毛圈材質，厚度適中。

9. PÄRKLA收納盒，NT$69

可摺疊收納彈性袋不佔空間，具有拉鍊方便開關，適合收納衣物、寢具和鞋子。

10. PÅDRAG花瓶，NT$35

圓潤瓶身的透明玻璃花瓶，簡約造型能與各種花材相容與搭配。

11. PRODUKT奶泡器，NT$35

輕巧的奶泡器適用於冷熱牛奶，牛奶打泡只需約15到20秒。

12. TROMMA時鐘，NT$45

白淨簡約的圓形時鐘，設計大方又耐看，只要NT$45的價格真的很驚人！

13. SUNNERSTA收納筒，NT$19

適合吊掛收納的收納筒，塑膠材質適用於濕度高的地方，收納廚房用具、文具都方便，輕鬆騰出桌面空間，讓環境的視覺上更乾淨俐落！

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