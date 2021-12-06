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楊祐寧送老婆第一個聖誕禮擄芳心　法國小鑽紅繩手環牽起情緣

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▲▼ 楊祐寧老婆 。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲楊祐寧老婆透露和楊祐寧交往的第一個聖誕節，收到的禮物是RedLine手鍊。（圖／翻攝wangmelinda IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節將至，勾起了楊祐寧嬌妻Melinda美好回憶，透露與楊祐寧交往的第一個聖誕節，收到他送的聖誕禮物是一條別致優雅的法國輕珠寶品牌RedLine手環。去年楊祐寧宣布結婚發布一系列幸福的夫妻合影，Melinda手腕上正是戴著點綴小鑽的RedLine粉紅繩手環，粉嫩色調洩露了甜蜜心情。

▲▼ 楊祐寧老婆 。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲楊祐寧去年宣布與Melinda結婚發布一系列美照，Melinda戴著RedLine點綴小鑽的粉紅絲繩。（圖／翻攝楊祐寧臉書，以下同）

▲▼ 楊祐寧老婆 。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲楊祐寧一家三口幸福洋溢。

Melinda認為RedLine著名的紅繩與珠寶的結合，充滿愛跟溫柔的力量，只要戴著它，幸福也一直都在。她於IG示範疊戴2條RedLine手環，一款是結合紅繩與金鍊並鑲嵌單顆鑽，另一款是紅繩結合金鍊設計，配上她的紅色條紋白毛衣，洋溢聖誕氣息，而她巧搭短褲露出美腿，也相當吸睛。

▲▼ 楊祐寧老婆 。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲Melinda疊戴兩條RedLine紅繩手鍊。

除了細緻的紅繩手鍊，Melinda也是香奈兒（CHANEL）COCO CRUSH珠寶的擁護者，曾戴上此系列項鍊與多個不同材質的戒指，展露時髦風格，無論是香奈兒包、珠寶、J12腕錶或保養品都擄獲她的芳心，招認「戒不掉小香」。

▲▼ 楊祐寧老婆 。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲香奈兒COCO CRUSH系列珠寶也是Melinda心頭好。

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