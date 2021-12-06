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星巴克新飲「繽紛派對那堤」太搶眼！　12／8開賣抽買一送一喝起來

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▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克「繽紛派對那堤」就像在咖啡奶泡上開派對，外觀超搶眼，售價145元起。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著歲末即將來臨的一連串歡慶時節，星巴克並沒有沈迷在太妃核果那堤帶來的溫馨裡，宣布即將在12／8開賣全新飲品「繽紛派對」系列，七彩繽紛的碎片餅乾就像是派對上的彩片，灑在邪惡的白色鮮奶油上，看起來就是超狂超搶眼！此外還同步開賣集結台東知名景點的限定馬克杯，一步步觸發各位的派對旅遊魂啊。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

在耶誕節除了開賣20年的經典太妃核果那堤之外，今年星巴克也給我們另一個小驚喜，推出視覺超有感的「繽紛派對那堤」與「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛的碎片餅乾在雪白鮮奶油上方，營造出有如參加派對的歡樂感，打卡一定很有料。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克「繽紛派對奶霜星冰樂」售價130元起。

此外，在年末也是國旅大爆發的時刻，也同步開賣為台東地區開發的馬克杯，將台東知名的鹿野熱氣球體驗、三仙台及八拱跨海步橋、多良車站等為元素通通融入，刺激大家的旅遊魂，該款馬克杯將於12／8起台東中華門市與台東新生門市首賣登場。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

▲台東多采馬克杯，售價550元。容量16OZ。

可別忘記今年從12／1至12／29期間，星巴克在網路上推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲，就能馬上抽特惠券，回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買一送一」等，當然新款「繽紛派對那堤」也能享買一送一啦，別忘了天天滑一下賺優惠喔。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

85度C近期也推出冬季新飲「玫瑰風味拿鐵」、「玫瑰風味鮮奶茶」、「玫瑰風味奶茶」，預計12／9起全台門市正式開賣，全新細緻口感，滑順且多層次，3款包括堅果咖啡香、清香茶味與濃純鮮奶風格不同的飲品，都能混合著淡淡的玫瑰香氛芳，療癒奶茶控的味蕾，讓冷冷冬夜一下就浪漫起來，單杯售價45元至85元不等。

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