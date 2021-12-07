香奈兒背心三連撞！金高銀、昆凌「全身一樣」　李聖經露長腿沒在怕

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星李聖經日前在韓國出席CHANEL（香奈兒）N°5香水100週年快閃活動，選穿粉嫩斜紋軟呢格紋套裝，內裡混搭黑色肖像背心碰撞出對比，又酷又甜美的風格簡直太吸睛了，她還加碼曬出一雙招牌長腿，讓粉絲們大飽眼福！不過金高銀早在雜誌上演繹過同款背心，連昆凌也跨海加入撞衫戰場，甚至被眼尖網友發現，竟與金高銀從頭撞到尾，3人罕見發生背心連環撞，很難不引發話題。

▲李聖經出席香奈兒（CHANEL）N°5香水100週年快閃活動。（圖 / 翻攝IG@heybiblee)

李聖經近日以美妝大使之姿，出席香奈兒於韓國樂天溜冰場（ICE RINK）舉辦的N°5香水100週年活動，只見她穿著2021 Cruise度假系列中的斜紋軟呢格紋套裝、以及印有模特兒Lola Nicon肖像的背心混搭，以甜美襯托出60年代搖滾風格，筆直美腿也在粉嫩裙裝下更顯白皙，她一改過去的旁分、空氣劉海髮型，難得頂著逆齡感的妹妹齊劉海亮相，俏皮的在影片中送出多個飛吻，惹得粉絲們心花怒放。

不過在此之前，金高銀就以同件上衣登上韓國雜誌《DAZED》12月號封面，她也默契改變了常見的短瀏海風格，黑長直髮不只旁分隨意在臉頰旁，同時畫上了煙燻妝容，營造出香奈兒的自由不羈感，金高銀下身則搭配流蘇皮格裙與黑靴，讓整體的叛逆感更加濃厚。

眼尖網友們發現昆凌竟然同時撞衫韓國兩位女神，且與金高銀根本是從頭撞到尾，不過看向昆凌的造型還是能發現她的小心機，巧妙在腰身綴上腰鍊拉出纖腰，順勢讓整體比例更加分！

▲昆凌巧妙在腰身綴上腰鍊讓整體比例更加分。（圖／翻攝IG＠hannah_quinlivan）

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