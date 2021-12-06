營養師教「代謝症候群」簡易判定法！加碼5招有效預防小秘訣

▲營養師教「代謝症候群」判定法和預防小秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著科技及醫療的發達，現代人平均壽命增長，加上飲食、生活習慣改變，不少人都有所謂的「代謝症候群（Metabolic Syndrome）」，雖然這不是病，但如果放著不管，罹患糖尿病、心血管疾病等慢性病的機率會大大增加，是一種關於健康的危險訊號。知名營養師高敏敏近日就分享了代謝症候群的簡易判定法，如果5項因子中符合3項以上就要小心。

首先，針對要如何知道自己是否有代謝症候群，高敏敏表示可從以下5項因子來檢視，如果符合3項（含）以上，即可判定為代謝症候群。

＃腹部肥胖



男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋），其實腹部肥胖就代表內臟脂肪堆積過多，也就容易導致代謝異常。

＃血壓偏高



收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是有服用醫師處方高血壓治療藥物。

＃空腹血糖偏高



空腹時血糖值≧100mg/dL，或是服用醫師處方治療糖尿病藥物。

＃空腹三酸甘油酯偏高



空腹時三酸甘油酯≧150mg/dL，或是有服用醫師處方降三酸甘油酯藥物。

＃高密度脂蛋白膽固醇偏低



男性的高密度脂蛋白膽固醇<40mg/dL，女性高密度脂蛋白膽固醇<50mg/dL。

高敏敏也解釋，會得到代謝症候群，簡單來說是因不良生活型態加上遺傳因素，像是如果飲食習慣時常低纖、高糖、高油、過量飲酒等，就會導致內分泌失調、血糖上升，而如果家中又有高血壓、糖尿病、高脂血症的人，更可能導致代謝症候群。另外，像是胰島素阻抗也可能使血液葡萄糖不容易進入細胞內，導致身體代謝出問題。

代謝症候群如果不及早檢查治療，將比一般人增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，簡單來說就是會變成一輩子的慢性病。

但其實代謝症候群是可以預防，也可以治療的！高敏敏提醒「預防勝於治療」，建議平時可做以下5件事，從日常生活開始預防，代謝症候群就難以找上你。

1.健康飲食「三低一高」



三低就是低油、低糖、低鹽，而一高是高纖，也就是多吃蔬果。

2.一天至少運動30分鐘

3.不抽菸、減少酒精攝取

4.適當紓解壓力



壓力也是代謝症候群主因之一，可以多出門走走或做些自己喜歡的事，適當發洩、緩解自己的壓力。

5.定期做健康檢查



固定一段時間做一次健康檢查，如果健康有疑慮，更能儘早發現問題。

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