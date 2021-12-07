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冬日、在室內也要擦防曬　35歲後肌膚保養3點最重要

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▲髮廊,護髮,保養,頭髮,。（圖／unsplash）

▲35歲後肌膚保養需要更全面，不能只做半套。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

一步步走向熟齡是不可避免的，每個人對「變老」的看法不一樣，針對皮膚這個身體最大的器官，皮膚細胞的數量和活性減低，加上雌激素分泌的變少，不同的狀況也會越來越明顯，像是長了痘痘不容易消退，或者是變得更敏感。

許多人都有皮膚保養的基本概念，像是防曬、保濕、調整生活作息等，但隨著年紀的增長，肌膚當然越來越脆弱，35歲後保養不能老做一半就覺得麻煩，注意小細節與完整步驟才能真正幫助肌膚。

▲瑞昇,東森自然美,自然美,精油,保養,護膚。（圖／pexels、品牌提供）

防曬之外，補擦很重要
既然肌膚越來越脆弱，保養也就應該更加纖細，早上起床看到是陰天，就覺得可以不擦防曬出門，有時候雖然陰天，紫外線指數也很高，拿起手機查一查資料，再決定要用什麼防曬係數的產品，若今天會待在室內，就選擇薄擦防曬霜，記得選擇有效防止UVA和UVB的防曬品，防曬係數最好都是30以上。

而許多人都會忽略補擦，其實2個小時就應該補擦一次，若妝不是上的很濃，可以輕輕擦拭掉殘妝之後再補上，或是尋求有效遮蔽UVA的物理產品，像是帽子或是薄外套等。

▲▼身體保養。（圖／Unsplash）

保濕要及時，不是想到再擦
熟齡肌皮膚自然會越來越乾燥，保濕的用意就是要趁著皮膚濕潤時進行保養，等到皮膚覺得乾乾不舒服再擦，已經來不及了，太乾的狀態下會產生皺紋、細紋，建議在沐浴後或剛洗完臉之後，就擦上一層基底的保濕液，再依自身皮膚狀況，擦上精華液或乳霜。

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

清潔過度，不如不要洗
皮膚更為敏感的熟齡肌，在每日的清潔用品中，應該選擇不含香料、溫和的清潔劑，不然在洗臉時反而把保護屏障洗掉，弄巧成拙，更容易老化、出油，此外，水溫也是要注意的一點，不要貪方便直接用洗澡水，熱水會把臉表面水分帶走，變得更加乾燥。

關鍵字：

熟齡, 肌膚保養, 防曬, 保濕

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